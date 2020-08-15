Koç Holding'in kârı Koronavirüs döneminde yüzde 32 daraldı; ilk 6 ayda ise büyüdü

Koç Holding’in 2020 yılı ikinci çeyrek kârı bir önceki yıla göre yüzde 32,6 oranında azalarak 961,4 milyon TL’ye geriledi. Kombine ciro yıllık yüzde 35 daralma ile 55,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Özellikle enerji ve otomotiv grupların kombine cirolarında yaşanan düşüşler burada etkili oldu. Kombine faaliyet kârı da yıllık yüzde 27 daralma ile 3 milyar 896 milyon TL oldu. Özellikle Tüpraş’ın ikinci çeyrekte zarar açıklaması bir önceki yıla göre kaydedilen düşüşte önemli etken oldu. Ayrıca Tofaş ve Ford Otosan’ın bir önceki yılın aynı dönemine göre kârları geriledi.

Holding, 2020 yılının ilk yarısında ise konsolide bazda toplam 74 milyar TL gelir elde etti. İlk çeyrekteki Yapı Kredi Bankası hisse alımı sonucu oluşan yüksek kâr rakamının etkisiyle, Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem kârı 4.43 milyar TL’ye ulaştı. 2019’un aynı döneminde holding 2.20 milyar TL ana ortaklık net dönem kârı açıklamıştı.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, ilk yarıda Koronavirüs pandemisine rağmen olumlu finansal sonuçlar elde ettiklerini belirterek şunları söyledii:

"Tüm dünyayı ve ülkemizi ekonomik anlamda zorlayan bu sürecin menfi ekonomik etkilerini ihtiyatlı politikalarımız sayesinde azaltabildik. Topluluk şirketlerimiz, salgının etkilerini sınırlandırmak amacıyla hızlı bir şekilde gerekli önlemleri hayata geçirdi. Pandeminin ilk günlerinde aldığımız karar doğrultusunda, çalışma arkadaşlarımızın istihdam ve gelir kaybına uğramamasını sağladık. Yeni çalışma modellerine hızlıca adapte olduğumuz bu süreçten öğrendiklerimiz de oldu. Pandemi sonrasında da Koç Topluluğu’nda en az haftada bir gün uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirdik.”

"Tüketimdeki canlanma beyaz eşya ve otomotivi olumlu etkiledi"

Levent Çakıroğlu, salgın nedeniyle zayıflayan iç talebin normalleşme sürecinin başlamasıyla Haziran ayında hızla toparlandığına ve faizlerin önemli ölçüde gerilemesiyle birlikte bunun beyaz eşya ile otomotiv sektörlerine olumlu yansıdığına dikkat çekti ve şöyle devam etti:

“Arçelik’in bu dönemde etkin çoklu kanal stratejisi ve çevik üretim modeli neticesinde artırmayı başardığı yurt içi satışları, ihracat hacmindeki daralmadan ve üretim yaptığı diğer ülkelerde pandemi kaynaklı duraklamalardan yaşanan kayıpları sınırladı. Otomotiv sektörüne baktığımızda, pandemi sürecinde elektronik ticaretin hız kazanmasıyla birlikte yurt içi ticari araç pazarında oluşan güçlü talep ve ihracat pazarlarındaki hızlı toparlanma, Ford Otosan’ın performansına olumlu yansıdı. Pandemi sürecini başarılı şekilde yöneten ve 2020 yılında 150 milyon Euro’luk yatırım planlayan Tofaş da toplum ve müşterilerinin sağlığına yönelik pek çok projeyi devreye aldı; aynı zamanda başarılı faaliyet sonuçları elde etti. Fiat markası yılın ilk yarısını lider olarak tamamlarken, Tofaş’ın geliştirdiği Fiat Egea yine Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili oldu. Otokar tasarımı, ergonomisi, teknolojisi ile büyük beğeni kazanan modern toplu taşıma araçları ile ihracatını artırmayı sürdürdü. Ayrıca Otokar, 2020'nin en büyük ihracat anlaşmalarından birini Gürcistan ile yaptı."

“Tarım sektörüne güçlü destek veriyoruz.”

Salgın sürecinde tarım sektörünün stratejik öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkat çeken Levent Çakıroğlu, “Sektörün lider üreticisi TürkTraktör, salgın döneminde verilen araya rağmen üretimini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında artırdı. TürkTraktör’ün ilk 6 aylık rakamlara göre, ülkemizin toplam traktör üretiminin yüzde 71’ini tek başına gerçekleştirmesi, tarım sektörüne verdiğimiz güçlü desteğin de bir göstergesidir” dedi. Tat Gıda’nın başarılı performansına da değinen Levent Çakıroğlu, “Son yıllarda dijital tarım, kalite ve verimlilik gibi konulara odaklanan Tat Gıda, dünya standartlarındaki üretim altyapısıyla artan müşteri talebini başarıyla karşılayarak, faaliyet gösterdiği alanlarda öncü çalışmalarına devam ediyor” şeklinde konuştu.