Koç Holding ilk çeyrekte kârını yüzde 345 artırdı; CEO Çakıroğlu: Salgının etkisi asıl ikinci çeyrekte

Koç Holding, 2020 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 39,4 milyar TL gelir elde ederken, 3,5 milyar TL ana ortaklık payı net dönem kârı açıkladı. Holding’in ilk çeyrekteki net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 345 oranında yükselmiş oldu. Net dönem kârının 3,4 milyar TL’lik kısmı bir defaya mahsus işlemlerden elde edildi.

"Salgının etkisini daha erken hissetik"

2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, dünyanın pek çok yerinde faaliyet gösteren bir topluluk oldukları için virüsün etkilerine Türkiye’den daha erken maruz kaldıklarını belirterek, “Yurt dışı operasyonlarımızda edindiğimiz deneyimler doğrultusunda önlemlerimizi geciktirmeden aldık. Salgın sürecinin en başından itibaren çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerinin sağlığı en önemli önceliğimiz oldu. Şirketlerimiz kesintisiz olarak hizmet vermeyi sürdürürken, ülkemizin koronavirüsle mücadelesine destek olmak amacıyla hiç zaman kaybetmeden güçlerimizi birleştirdik. Tüm imkânlarımızı kullanarak fabrikalarımızda solunum cihazı ve sağlık ekipmanları üretimi gerçekleştirdik. Koç Holding’de kriz yönetim merkezimizi kurduk, sağlık ve güvenlik başta olmak üzere Topluluğumuz genelinde uygulanacak ana prensipleri belirledik” dedi.

Likidite ve borçlanma kriterlerinin olumlu etkisi

Salgının etkilerini ikinci çeyrekte daha net olarak göreceklerini belirten Levent Çakıroğlu şunları söyledi: “Sektörler bazında baktığımızda, 2020 yılına güçlü bir şekilde başlayan otomotiv sanayiinde üretim, salgının küresel tedarik zincirine olan etkisi ve yurt dışı talebindeki düşüş nedeniyle Mart ayı sonundan başlayarak Nisan ayı boyunca geçici olarak durdu. Diğer yandan genel ticari faaliyetlerin iç ve dış piyasalarda aksaması ve salgının akaryakıt talebi üzerindeki etkileri enerji sektöründe de hissedildi. Bu dönem özellikle Koç Topluluğu olarak likidite ve borçlanma kriterleri konusundaki tavizsiz duruşumuzun, ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha gösterdi. Çeşitlendirilmiş portföy yapımız ile yurt içi, yurt dışı piyasalardaki güçlü konumlanmamız sayesinde salgının olumsuz etkilerini mümkün olan en iyi şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Normalleşme süreci için de tüm planlamalarımızı tamamlamış durumdayız.”