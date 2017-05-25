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Ekonomi

Koç Holding, hisselerinin bir kısmını satıyor

Rakam yaklaşık 1,75 milyar lira olarak hesaplanıyor

25 Mayıs 2017 02:04

Koç Ailesi, Koç Holding'te hızlandırılmış ön talep yoluyla 107 milyon hisse satışı için işlem başlattı.

Bloomberg'in haberine göre satış işleminin 15,87 TL-16,38 TL aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Satış için yalnızca Citi yetkilendirilirken rakam yaklaşık 1,75 milyar TL olarak hesaplanıyor.

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Koç Holding'in 17,18 TL'yi test ederek tarihin en yüksek seviyesine ulaştığı 24 Mayıs Çarşamba seansının kapanış fiyatı ise 17,02 TL'ydi. Bu kapanış fiyatına göre öngörülen aralık alt bantta yüzde 6,76 üst bantta yüzde 3,77 iskonto taşıyor. 

Koç Holding'in tamamının yüzde 68,51'ine sahip olan Aile'nin bu satışını gerçekleştirecek olan üyeleri arasında Mustafa Koç, Suna Kıraç, Ömer Koç, Ali Koç ve Caroline Koç bulunuyor.

Satıştaki hisseler, ailenin toplam hisselerinin yüzde 6,16'sına denk geliyor. Koç Holding'in ise yüzde 4,22'si.

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