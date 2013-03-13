Koç Holding hayır işleri için hisse satmaktan vazgeçti

Koç Holding, daha önce hisse satarak kaynak yaratacağını açıkladığı hayır işlerine, mevcut kaynaklarla devam edileceğini duyurdu.

Koç Holding'den, 100 milyon lira nominal tutardaki hisse satışından vazgeçildiğine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) gönderilen açıklamada, şunlar kaydedildi:''12 Mart 2013 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasını takiben, Koç Holding AŞ'nin halka açıklık oranının yükseltilmesi ve başta hayır işleri olmak üzere finansal ihtiyaçlarımızın karşılanması amacıyla sahibi olduğumuz toplam 100.000.000 TL nominal değerli Koç Holding AŞ paylarının satışı için yetkilendirdiğimiz Deutsche Bank AG, London Branch (Deutsche Bank) tarafından başlatılan talep toplama işleminde, alınan fiyat teklifleri tatmin edici seviyeye kadar yükselmediğinden sözkonusu satış işleminden vazgeçilmiştir. Hayır işlerimize mevcut kaynaklarımızla devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.''

