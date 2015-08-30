Koç Holding: Gezi olaylarından beri tehdit alıyoruz

Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, Gezi olaylarından bu yana sürekli tehditler alıyoruz" dedi.

Twitter fenomeni Fuat Avni’nin, muhalif medya ve bazı büyük şirketlere operasyon yapılacağı yönündeki paylaşımlarının yankısı sürerken, Koç Holding, Gezi olaylarından beri tehdit edildiklerini açıkladı.

Bugün gazetesine konuşan Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl operasyon iddialarını Bugün gazetesine değerlendirdi.

Kızıl, şunları söyledi:

Gezi olaylarından bu yana sürekli tehditler alıyoruz. Fuat Avni’nin tweetlerini de gördük.

Patronlarla aramızda böyle şeyler hiç konuşulmuyor. Son derece soğukkanlı biçimde işlerimize devam ediyoruz.

Böyle şeylere takılmadan, algı operasyonlarının enerjimizi tüketmesine izin vermeden çalışıyoruz. Bizim için üretkenlik önemli.