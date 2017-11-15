Koç Holding, Diyarbakır’da 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ni masaya yatıracak

Koç Holding'in "Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ni Destekliyorum" projesi kapsamında Diyarbakır'da farkındalık etkinlikleri düzenleyecek.

T24’e konuşan Ülkem İçin Projesi Diyarbakır Elçisi Kahraman Papatya, hedeflerinin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarına dair kamuoyunda farkındalık yaratmak ve bütüncül bir yaklaşımla iş kültüründe ve sosyal hayatta daha eşitlikçi bir yaklaşım geliştirmek olduğunu söyledi.

Papatya, 17 Kasım Cuma günü Diyarbakır’da düzenlenecek toplantıya Koç Holding yöneticilerinin yanı sıra kentteki STK, SİAD, oda ve borsa temsilcilerinin de katılacağını kaydetti.

Proje kapsamında aynı gün Diyarbakır’daki 3 okulda “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu seminerler verilecek.

Konuya ilişkin Koç Grubu’nun internet sitesinde yer alan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

“Toplumsal cinsiyet normları ile kültürden kültüre, farklı boyutlarda maliyet ve yoksunluklar getirebilen bu ayrımcılığın, hem kadını hem erkeği külfetlendirdiğini, rol paylaşımlarında dengesizlik ortaya çıkarabildiğini görüyoruz. Bunun sonuçlarını günlük olarak izlemek yerine eşitlikçi bir toplum ve dünya için üstümüze düşeni yapmak üzere harekete geçtik. Dünyada açlık sınırında yaşayan 1.4 milyar insanın %60’ını kadınlar oluşturuyor. Dünya genelinde 62 milyon kız çocuğunun eğitime erişim imkanı bulunmuyor. Eğitime, sağlık hizmetlerine, ekonomik fırsatlara erişimde cinsiyetler arası eşitsizlik maalesef tüm dünyada varlığını sürdürüyor. Bu eşitsizliğin nedenlerinin anlaşılır olmasını sağlayan en önemli kavram toplumsal cinsiyettir. Toplumsal cinsiyet kavramı, toplum tarafından kadınlara ve erkeklere bazı sorumluluklar ve görevler yüklenmesini ifade ediyor. Bu durum, çocukluktan itibaren bireylerin toplumdaki yerlerine dair belirli önyargılar ile yetiştirilmesine neden oluyor. Yapılan birçok araştırma bu önyargılar ile mücadele edilerek kadınlar ve erkeklerin eşit konuma gelmesi durumunda toplumların büyük fayda sağlayacağını gösteriyor.”