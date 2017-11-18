Koç Holding, Diyarbakır'da toplumsal cinsiyet eşitliği istedi

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarına dair kamuoyunda farkındalık yaratmak isteyen Koç Holding, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”ni Diyarbakır’da masaya yatırdı.

Sosyal sorumluluk projesi olarak “Ülkem İçin” adlı etkinlikler dizisi başlatan Koç Grubu, Diyarbakır’da “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu seminer verdi. Projenin Diyarbakır Elçisi olan iş adamı Kahraman Papatya'nın ev sahipliği yaptığı toplantıya, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Celalettin Can, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, DİTAM Başkanı Mehmet Kaya, DOGÜNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç, Diyarbakır İş Kadınları Derneği Başkanı Reyhan Aktar, STK ve SİAD yöneticileri katıldı. Toplantıda Koç Holding Kurumsal İletişim Müdürü Şeniz Akan, proje hakkında bilgi verdi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda Koç Grubu’nun 70 bini aşkın çalışan ve yöneticisine eğitim verildiğini ifade eden Akan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Eşitlik Platformu’nun yürüttüğü Eşitlik Bildirgesi’ni imzaladıklarını söyledi. Akan, “Tüm şirketlerimizde yapılan eğitim programlarıyla çalışanlarımızın bu konuda farkındalıklarını yaratmak istiyoruz. Bu farkındalığımız aynı zamanda ürün ve hizmetlerimize de yansıması bizim en büyük isteklerimiz” dedi.

Daha sonra konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Celalettin Birtane, projenin toplumun gelişimine önemli katkılar sunacağını belirterek, “Farkındalık yaratan bu projeyi destekliyor ve toplumun tüm kesimini de destek olmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.