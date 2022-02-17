Koç Holding 2021'de 346,7 milyar lira konsolide gelir açıkladı

Koç Holding, 2021 yılında konsolide bazda toplam 346,7 milyar lira gelir elde ettiğini ve 17,3 milyar lira kombine yatırımı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Covid-19 etkilerinin devam ettiği 2021 yılında başarılı bir bilanço sezonu geçirdiklerine işaret ederek "Böyle zorlu bir yılda Koç Topluluğu olarak çalışma arkadaşlarımızın özverili gayretleri, çevik yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, portföy yapımız, kuvvetli bayi teşkilatımız, geniş tedarik zincirimiz ve dijital yetkinliklerimiz sayesinde başarılı sonuçlar elde ettik. Bu başarılı tabloda en büyük pay sahibi olan çalışma arkadaşlarıma, bayilerimize, tedarikçilerimize ve markalarımızı tercih eden müşterilerimize şükranlarımı sunuyorum. Koç Topluluğu olarak insanı odağımıza alarak, dünyayı ve toplumu gözeten yaklaşımımızla çalışmaya ve değer yaratmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yapı Kredi'nin performansı müspet ayrışıyor"

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Yapı Kredi'nin yüzde 18'lik hissesinin İtalyan Unicredit'ten 3,5 milyar lira bedelle satın alınmasını değerlendirdi.

Çakır, "Yapı Kredi'nin güçlü bir sermaye yapısı olduğunu" belirterek "Yapı Kredi’nin performansı müspet yönde ayrışıyor. Bu satın alma Yapı Kredi’ye, bankacılık sektörüne ve uzun vadede ülkemizin potansiyeline olan inancımızın bir göstergesi" dedi.

"Önemli satın almalar gerçekleştirdik"

2021 yılında topluluk bünyesindeki satın almalar hakkında değerlendirmede bulunan Çakıroğlu şunları kaydetti:

"Arçelik, Hitachi’nin Japonya dışındaki ev aletleri işinin yüzde 60’ını satın alma işlemini tamamladı. Yaklaşık 1 milyar dolar ciroya sahip yeni şirketimiz, Asya Pasifik, Avrupa ve Ortadoğu coğrafyasında 12 iştiraki ve 3 üretim tesisini bünyesinde barındırıyor. Yakın zamanda imzalanan iş birliği anlaşmalarıyla bu bölgenin stratejik öneminin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Ayrıca Arçelik, Whirlpool’un Türkiye’deki şirketini satın alarak ihracat odaklı yerel üretim kapasitesini kuvvetlendirdi. Bir diğer iş alanımız olan yenilenebilir enerjide ise düşük karbon ekonomisine geçişimizi hızlandıracak stratejik bir adım attık. Entek, 60 MW kurulu gücü olan Süloğlu Santrali'ni satın aldı. Böylelikle portföyümüze ilk defa bir rüzgâr enerjisi santralini dâhil etmiş olduk. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerjinin önemi daha da artacak."

"Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim çalışmalarımız devam ediyor"

Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu bünyesindeki şirketlerin "sürdürülebilirlik" kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin ise şöyle dedi:

“Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) alanlarındaki çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Varoluşsal bir kriz haline gelmesi bakımından küresel iş birliği gerektiren iklim krizi konusunda başlattığımız ‘Karbon Dönüşümü Programı’nı Topluluk genelinde yürüttüğümüz kültürel dönüşümün çok önemli bir parçası olarak görüyoruz. Topluluk şirketlerimizden Tüpraş da bu alanda önemli bir adım atarak, 2050 yılında karbon nötr olma yolunda, geleceğin enerjisinde de liderliği hedeflediği ‘Stratejik Dönüşüm Planı’nı açıkladı.

Koç Holding olarak 2050 yılında karbon nötr olma hedefimiz doğrultusunda, dünyanın önde gelen kuruluşlarını bir araya getiren ‘İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’ne (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures - TCFD) destek veren şirketler arasına katıldık. Şirketlerimizden Arçelik, Ford Otosan, Tüpraş ve Yapı Kredi de TCFD’nin destekçileri arasında bulunuyor.

Sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine alan Arçelik dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performansını değerlendiren S&P Global Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, 2021 yılında da Dayanıklı Ev Aletleri sektöründe yer alan 20 şirket arasından en yüksek skoru elde eden şirket oldu. Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne Türkiye’den girmeye hak kazanan 7 şirketin 3’ünün Koç Topluluğu çatısı altında yer alması bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Tüpraş, endekse ilk defa girmeye hak kazanırken, Ford Otosan, puanını artırarak, Yapı Kredi ise ortalamaların üzerinde bir performans sergileyerek endekste yer aldı”

"İstihdam sayısı 110 bine çıktı"

Koç Topluluğu'nun 97 bin olan istihdamının 110 bine çıktığını belirten Çakıroğlu, en uygun ve nitelikli insan gücünü istihdam etmek için çalıştıklarını ifade etti. Çakıroğlu, çalışanlar için daha dinamik ve daha esnek iş ortamları yarattıklarını belirterek "Bu anlayış bizlere sadece ülkemizde değil küresel çapta da önemli başarılar getiriyor" dedi.