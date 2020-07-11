Koç Holding'de haftada bir gün evden çalışma kalıcı oluyor; 8 milyon maske stoğu Türkiye için hazır

Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, 100 bin kişinin çalıştığı topluluğun Koronavirüs salgınında yaşadıklarını ve yeni dönemde izlenecek stratejileri anlattı. Pandeminin ilk günlerinde ve tüm süreç boyunca Koç Topluluğu çalışanlarının ihtiyaçlarını belirlemek için “Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” anketi yaptıklarını ve yol haritalarını bu doğrultuda belirlediklerini belirten Özgür Burak Akkol, “İlk ankette kaygı oranı yüzde 60’tı. İkinci ankette yüzde 32’ye, üçüncü ankette yüzde 12’ye düştü. Yüzde 12’yi de aşağı çekmek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Pandemi döneminde 30 bine yakın çalışanın uzaktan çalıştığını belirten Akkol, memnuniyet oranının yüzde 74 olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu uygulamaya pandemi sonrası dönemde de devam edeceğiz. Ofislerimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımız haftada bir gün artık uzaktan çalışabilecekler. Ayrıca Koç ofislerinin, hangi şirkette çalıştığından bağımsız Koç çalışanları tarafından ortak kullanılabileceğini düşünüyoruz. Gerektiğinde Sütlüce’de görev yapan bir çalışma arkadaşımızın, Ataşehir’deki bir şirketimizdeki ofisi kullanabilmesini mümkün hale getireceğiz.”

8 milyon maske stoğu var

Koç Holding’in hali hazırda da 8 milyonun üzerinde maske stoğu bulunduğunu belirten Özgür Burak Akol şöyle devam etti:

“Tüm altyapılarımız hazırdı ve evden çalışmaya çok hızlı geçtik. KoçAilem ile talep eden çalışma arkadaşlarımıza 5 GB internet hediye ettik. 30 bin kişi faydalandı. Tat, Sek ve Düzey’in ürünlerinde KoçAilem’e özel kampanyalarla 100 TL’lik alışverişe 50 TL’lik indirim sağladık. Koç Topluluğu Spor Kulübü ile sabah 7’de başlayan ve gün boyu devam eden online spor dersleri başlattık. Koç Akademi’yi çok yoğun kullandık. Çalışma arkadaşlarımızın merak ettiklerini sorabilecekleri bir WhatsApp hattı kurduk. Koç Holding Emekli ve Yardım Sağlığı Vakfı üzerinden 5.000 TL’lik faizsiz finansal yardım paketi sunduk, 15 bin arkadaşımız yararlandı."

Teknoloji kullanımına özel önem verdiklerini belirten Akkol, "Yapay zekâ destekli kamera teknolojileri ile filyasyon uygulamasını devreye aldık. Vaka çıkması durumunda geriye dönük olarak kiminle temas edildiğini hızlı şekilde belirleyebiliyoruz. Metal sektöründeki işveren sendikamız MESS ile sosyal mesafenin korunup korunmadığını, riskleri analiz eden bir ürün geliştirdik" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin kuruluşunun 100’üncü yılını KoçAilem Online Çocuk Şenliği ile kutladıklarını da anlatan Akkol, "Komşu Koçlu projemiz ile 1000’e yakın farklı ilçe grubu oluşturduk ve çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaç olduğunda tanışmasalar bile birbirlerine, yaşlılarımıza, ailelerine destek olmasına vesile olduk" diye konuştu.