Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu: 'Sıfır karbon' hedefinde ilerliyoruz

T24 Ekonomi

Koç Holding, G-20’nin ‘Finansal İstikrar Kurulu tarafından oluşturulan İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’nün (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures - TCFD) küresel destekçileri arasına katıldı.

Koç Holding'in kurumsal dergisi Bizden Haberler'de yayımlanan habere göre ‘İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’nün, iklim değişikliğinden kaynaklanan risklerin ve oluşabilecek fırsatların yönetilmesini, bu doğrultuda hedefler belirlenmesini ve şirketlerin elde ettikleri ilerlemeyi paydaşlarıyla paylaşmalarını hedeflediği belirtildi.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu: Düşük karbon ekonomisine geçiş için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz

Koç Topluluğu olarak çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularını ‘Geleceğe. Birlikte’ stratejisi çerçevesinde yönettiklerini vurgulayan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, düşük karbon ekonomisine geçiş yolculuğunda bu görev gücünün ortaya koyduğu çerçevenin çok kıymetli olduğuna inandığını belirttiği sözlerine şöyle devam etti:

“Avrupa Birliği’nin iklim değişikliğiyle mücadelenin merkezine koyduğu, aynı zamanda dijital dönüşümü hızlandıracak ve rekabetçi üstünlük sağlayacak bir ekonomik büyüme modeli olarak konumlandırdığı Yeşil Mutabakat’ı yakından takip ediyor, çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bünyesinde Uluslararası İş Konseyi tarafından oluşturulan ESG alanlarındaki performansımızı ve ilerlememizi şeffaf bir şekilde paylaşmamıza katkı sağlayacak ‘Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri’ni kurumsal raporlamalarında kullanacağını taahhüt eden Türkiye’deki ilk şirket olduktan sonra, şimdi de İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’nde yer alarak bu alandaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde detaylarını kamuoyu ile paylaşacağımız karbon dönüşüm yolculuğumuzun stratejik parçalarından birini Koç Topluluğu düzeyinde iklim değişikliği odağındaki risk ve fırsatları dikkate alarak ortaya koyacağımız hedefler oluşturacak. Bu süreçte TCFD olarak bilinen ‘İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’nün belirlediği küresel çerçeveyi önemli rehberlerimizden biri olarak alacağız”