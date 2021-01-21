Koç Holding: Aramızdan erken ayrılışının üzüntüsünü halen en derinden hissettiğimiz Mustafa Koç’u sevgi ve özlemle anıyoruz

Mustafa Koç kimdir?

Koç, 29 Ekim 1960 tarihinde Rahmi Koç ve Çiğdem Simavi çiftinin ilk çocukları olarak Ankara'da dünyaya geldi. 1971-1975 yılları arasında Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'nda orta öğrenimini tamamladı. Lise öğrenimini 1980'de İsviçre'deki Lyceum Alpinum Zuoz'da, yüksek öğrenimini ise 1984 yılında ABD'deki George Washington Üniversitesi'nde tamamladı.

Kariyerine ise 1984'te TOFAŞ’ta müşavir olarak başladı. Ram Dış Ticaret'te satış müdürlüğü ve satış genel müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi. 1992'den itibaren Koç Holding'de başkan yardımcılığı, başkan, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkan vekilliği görevlerini üstlendi. 4 Nisan 2003'te Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı babası Rahmi Koç'tan devraldı. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Onursal Başkanı olan Koç, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu üyesi olarak görev aldı. 2006 yılında Finlandiya'nın İstanbul Fahri Konsolosu oldu. İstanbul Golf Kulübü'nün başkanlığını yaptı. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi oldu. Ali Koç ile beraber 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucuları arasında bulundu.

1992'de Caroline Giraud ile evlenen başarılı iş insanı Koç'un bu evlilikten, Esra Marianne Çiğdem ve Aylin Elif adlarında iki kızı oldu. Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 950 milyon dolarlık servetiyle 32. sırada yer aldı.

21 Ocak 2016 tarihinde sabah sporu yaptığı sırada kalp krizi geçiren Koç, kaldırıldığı hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti. 24 Ocak 2016'da Marmara İlahiyat Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.