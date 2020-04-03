Koç Holding 20 milyon lira ile katıldı, Erdoğan’ın başlattığı kampanyada 846 milyon liraya ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Koronavirüs’ün etkilerine başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası”na destek veren kuruluş ve şirketlere son olarak Koç Holding de 20 milyon lira ile katıldı. Koç Holding’den yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmaya başladığı ilk günden itibaren topluluk şirketlerimiz ile toplum yararını gözeten pek çok uygulamayı hayata geçirdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılmış olan Milli Dayanışma Kampanyası’na da Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz’ın desteğiyle toplam 20 milyon TL katkı sağlıyoruz. El birliğiyle ve dayanışma içinde bu zorluğun da üstesinden geleceğimize yürekten inanıyoruz” denildi.
Doğan Holding 9 milyon TL ile katıldı
Doğan Holding de dün kampanyaya 9 milyon lira destek sağlayacağını açıklamıştı. Holding’den yapılan açıklamada, “Doğan Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası’na; Doğan Holding adına 5 milyon TL, Aydın Doğan Vakfı adına İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 500 bin TL ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 500 bin TL, Hepsiburada adına T.C. Sağlık Bakanlığı’na 1,5 milyon TL değerinde 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveni, Nesine.com adına 1,5 milyon TL olmak üzere toplam 9 milyon TL bağışla destek veriyor” denildi.
Kampanya kapsamında en yüksek bağışı 100 milyon lira ile Merkez Bankası yaptı. Onu kamu bankaları Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank izledi.
50 MİLYON TL ÜZERİ
Merkez Bankası: 100 milyon TL
Ziraat Bankası: 62 milyon 300 bin TL
Vakıfbank: 50 milyon TL
Halkbank: 50 milyon TL
20 MİLYON TL ÜZERİ
Türk Telekom:40 milyon TL
Eti Bakır: 24 milyon TL
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu: 20 milyon TL
Koç Holding (Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz): 20 milyon TL
Turkcell: 20 milyon TL
10 MİLYON TL ÜZERİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi: 15 milyon TL
Cihan Kamer: 13 milyon TL
QNB Finansbank: 10 milyon TL
TOBB: 10 milyon TL
MAPA: 10 milyon
5 MİLYON TL ÜZERİ
Doğan Holding: 9 milyon TL
Rönesans Holding: 8 milyon TL
BİM: 7 milyon TL
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi: 5 milyon 200 bin TL
İstanbul Ticaret Odası: 5 milyon TL
Tosyalı Holding: 5 milyon TL
1 MİLYON TL ÜZERİ
Sahibinden: 2 milyon TL
Memur-Sen: 2 milyon TL
Alarko Şirketler Topluluğu: 1 milyon TL
Trendyol: 1 milyon TL
Petrol Sanayi Derneği: 1 milyon TL
N11: 1 milyon TL
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu: 1 milyon TL
Saat&Saat: 1 milyon TL
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira toplandığını açıkladı. Başkanlık’tan yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası, milletimizin tam desteğiyle devam ediyor. Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış yapılmıştır" denildi.