Koç Holding 20 milyon lira ile katıldı, Erdoğan’ın başlattığı kampanyada 846 milyon liraya ulaşıldı



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Koronavirüs’ün etkilerine başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası”na destek veren kuruluş ve şirketlere son olarak Koç Holding de 20 milyon lira ile katıldı. Koç Holding’den yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmaya başladığı ilk günden itibaren topluluk şirketlerimiz ile toplum yararını gözeten pek çok uygulamayı hayata geçirdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılmış olan Milli Dayanışma Kampanyası’na da Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz’ın desteğiyle toplam 20 milyon TL katkı sağlıyoruz. El birliğiyle ve dayanışma içinde bu zorluğun da üstesinden geleceğimize yürekten inanıyoruz” denildi.

Doğan Holding 9 milyon TL ile katıldı

Doğan Holding de dün kampanyaya 9 milyon lira destek sağlayacağını açıklamıştı. Holding’den yapılan açıklamada, “Doğan Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası’na; Doğan Holding adına 5 milyon TL, Aydın Doğan Vakfı adına İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 500 bin TL ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 500 bin TL, Hepsiburada adına T.C. Sağlık Bakanlığı’na 1,5 milyon TL değerinde 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveni, Nesine.com adına 1,5 milyon TL olmak üzere toplam 9 milyon TL bağışla destek veriyor” denildi.

Kampanya kapsamında en yüksek bağışı 100 milyon lira ile Merkez Bankası yaptı. Onu kamu bankaları Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank izledi.



50 MİLYON TL ÜZERİ

Merkez Bankası: 100 milyon TL

Ziraat Bankası: 62 milyon 300 bin TL

Vakıfbank: 50 milyon TL

Halkbank: 50 milyon TL

20 MİLYON TL ÜZERİ

Türk Telekom:40 milyon TL

Eti Bakır: 24 milyon TL

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu: 20 milyon TL

Koç Holding (Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz): 20 milyon TL

Turkcell: 20 milyon TL

10 MİLYON TL ÜZERİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi: 15 milyon TL

Cihan Kamer: 13 milyon TL

QNB Finansbank: 10 milyon TL

TOBB: 10 milyon TL

MAPA: 10 milyon

5 MİLYON TL ÜZERİ

Doğan Holding: 9 milyon TL

Rönesans Holding: 8 milyon TL

BİM: 7 milyon TL

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi: 5 milyon 200 bin TL

İstanbul Ticaret Odası: 5 milyon TL

Tosyalı Holding: 5 milyon TL

1 MİLYON TL ÜZERİ

Sahibinden: 2 milyon TL

Memur-Sen: 2 milyon TL

Alarko Şirketler Topluluğu: 1 milyon TL

Trendyol: 1 milyon TL

Petrol Sanayi Derneği: 1 milyon TL

N11: 1 milyon TL

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu: 1 milyon TL

Saat&Saat: 1 milyon TL



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira toplandığını açıkladı. Başkanlık’tan yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası, milletimizin tam desteğiyle devam ediyor. Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış yapılmıştır" denildi.