Koç Holding 2 bin kişi alacak

T24- Koç Topluluğu tarafından düzenlenen “Anadolu Buluşmaları”nın 17. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç ve Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Turgay Durak’ın da katılımıyla Denizli’de gerçekleşti.





Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un burada yaptığı konuşmasına yer verildi.





Koç, 2008 yılında ortaya çıkan ve 2009 yılında daha güçlü hissedilen küresel krizin nihayet dip noktasını geride bıraktığını ancak geçmişin parlak büyüme rakamlarına nazaran mütevazi bir büyümenin gözleneceğini ifade ederek temkinli olmaya devam ettiklerini vurguladı.





Koç, “Türkiye beklenenden hızlı büyüyecek, Euro bölgesinde ise sıkıntı devam ediyor” dedi.





IMF’nin geçtiğimiz haftalarda açıkladığı 2010 yılı büyüme tahminlerinin Ocak ayına göre aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkeye beklenenden daha hızlı bir büyümenin müjdesini verdiğini dile getiren Koç, krizin başladığı Amerikan ekonomisinin de hızlandığını ancak Euro bölgesinde yaşanan çalkantıların beklenen büyüme konusunda da endişe yarattığını ifade etti.





Koç, Avrupa’nın içinden geçtiği sürecin, ihracatı avro, ithalatı dolar ağırlıklı olan Türkiye’yi de yakından ilgilendirdiğini, birçok ülkeye göre bu yıl daha hızlı büyümenin beklendiği bir ortamda, dış ticaret dengesinin bozulmaması gerektiğini bildirdi.



MALİ KURAL KANUNU TASLAĞI DOĞRU BİR ADIM...”



Yaşanan gelişmelerin hükümeti harekete geçirdiğini, açıklanan Mali Kural Kanunu taslağının Avrupa’da gelişmekte olan krizin Türkiye’ye etkilerini sınırlamaya yönelik doğru bir adım olduğunu vurgulayan Koç, genelde ekonomide güven ve istikrarı artırmak için kullanılan Mali Kural’ın uzun dönemde sürdürülebilir bir açık ve sürdürülebilir bir borç düzeyini korumayı sağlarken, ülke risk primini önemli ölçüde ve kalıcı bir şekilde aşağıya çekmeyi hedeflediğini, öngörülebilirliği artırdığını kaydetti.





Koç, tüketici güveninde yaşanan iyileşmenin, IMF’nin bu yılki Türkiye büyümesinin yüzde 5’in üzerine çıkacağı tahmininin geçen seneye kıyasla daha canlı bir yıl yaşanacağını ortaya koyduğunu ifade ederek, “Yine de, tedbirli olmaya devam etmeliyiz” dedi.





Mustafa Koç, şunları kaydetti:





“Son yıllarda, uygulamakta olduğumuz stratejimiz ve kriz öngörümüzle ciddi bir farklılık sergiledik. Değişen küresel dinamiklere hızla uyum sağlayarak portföyümüzü yeniden yapılandırdık. Böylece krizde, kuvvetli bir finansal yapı, risk yönetimine verilen büyük önem ve temkinli bir kriz yönetim politikası izledik.





Bu başarımızın arkasındaki en önemli etkenler; dünyada eşine az rastlanır büyüklükte ve etkinlikte çalışan bayi teşkilatımız, sektörlerinde lider şirketlerimiz, üretim ve Ar-Ge yeteneğimiz ve özverili çalışanlarımızdır. Bütün bunlar kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk anlayışımızla birleşerek bizi, dünyada söz sahibi şirketler arasına taşımıştır.”



“VERİMLİ, YENİLİKÇİ, REKABETÇİ VE KARLI OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”



Enerji sektöründe yaptıkları yatırımlarla, ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasında öncü bir rol üstlendiklerini, bu sektörün lideri olmayı da sürdüreceklerini belirten Koç, dünyada otomotiv sektöründe yeni dengelerin oluşacağı öngörüsüyle hareket eden otomotiv şirketlerinin sektörün itici gücü olmaya devam edeceklerini, dayanıklı tüketim sektörünün lideri olan markalarının, küresel anlamda da rakiplerinin üzerinde bir artışla karlılıklarını korumaya devam ettiklerini dile getirdi.





Koç, Batı Avrupa’da pazar payını en hızlı artıran marka olan BEKO’nun, sekiz ana ürün grubunda dünyanın en çok satan ilk 10 markası arasında bulunduğunu bildirerek, reel sektörde yaşanan güçlüklerin finansal şirketlerin faaliyetlerine yansımış olmasına rağmen, sektörün yine de güçlü konumunu korumayı başardığını, bu tablo içinde, önemli başarılara imza atan Yapı Kredi’nin Türkiye’nin en büyük dördüncü bankası olarak, zirveye doğru emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.





Koç, “Topluluk olarak, şirketlerimiz ve markalarımızla elde ettiğimiz başarılı sonuçların gelecekte de artarak devam etmesi için, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde verimli, yenilikçi, rekabetçi ve karlı olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.



KOÇ HOLDİNG CEO’SU DURAK



Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Turgay Durak ise, Koç Topluluğu olarak başarılarının en önemli ve fark yaratan oyuncularından birisinin yıllardır güven ile yol arkadaşlığı yaptıkları Koç bayileri olduğunu belirtti.





Durak bu zorlu dönemde yatırımlara devam etmeyi sürdürerek, Türkiye’de 2009 yılında 1,7 milyar liralık yeni yatırım gerçekleştirmelerinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.





Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 8’ini gerçekleştirdiklerini bildiren Durak, “Türkiye ekonomisine güveniyor ve desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu amaçla ve hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere önümüzdeki dönem, 2,2 milyar lira yatırım gerçekleştirecek, 2 bin kişiye yakın yeni istihdam imkanı yaratacağız” dedi.