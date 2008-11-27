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Ekonomi

Koç: Her kriz bir fırsattır

Koç, 2009 sonuna doğru dünyada beklenen iyileşme döneminin birçok fırsatı da getireceğini her krizin bir fırsat olduğunu vurguladı.

27 Kasım 2008 02:00

Koç Holding Başkanı Mustafa Koç, "Her kriz bir fırsattır. Değişim rüzgârının öncüsü olarak ve değişimi doğru yöneterek, değişimin getirebileceği fırsatları değerlendirmemiz gerekir" dedi.

Koç Topluluğu 2008'i yüzde 26 büyüme ile kapatıp, 80 milyar YTL'lik ciroyla dünyanın 186'ncı, Avrupa'nın 49'uncu devi haline geliyor. Topluluk Başkanı Koç, "Zorlu kriz dönemini de başarıyla atlatacağız" dedi.

Koç Holding Başkanı Mustafa Koç, dünyada yaşanan değişim sürecinde, krizden en az zararla çıkmak ve en fazla getiriyi sağlamanın, değişimi doğru okuyup doğru yönetmekten geçeceğini bildirdi. Koç Topluluğu'nun, Enerji Bakanı Hilmi Güler'in katılımıyla Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 'Anadolu Buluşmaları' toplantısında konuşan Mustafa Koç, 2009 sonuna doğru dünyada beklenen iyileşme döneminin beraberinde birçok fırsatı da getireceğini vurguladı.

Koç, "Her kriz bir fırsattır. Değişim rüzgârının öncüsü olarak ve değişimi doğru yöneterek, değişimin getirebileceği fırsatları değerlendirmemiz gerekir" dedi.

Çalkantı durulmadı

Para piyasalarındaki daralmanın kredi kaynaklarında azalmaya yolaçtığına işaret eden Koç; "Bunun etkisi ile üretim ve iç talep olumsuz etkilenmiştir. Özel sektörün sıkıntıya girmesi bankaların aktif kalitesinde de bozulmaya sebep olabilecektir. İyi yönetilmesi gereken bir daralma süreci yaşıyoruz, henüz durulmamış çalkantılı bir dönem geçiriyoruz" dedi.

Yüzde 26 büyüme sağladıklarını belirten Mustafa Koç, yeni yatırımlara devam edeceklerini söyledi. 2009'un özellikle 2. yarısı için beklentilerinin daha olumlu olduğunu belirten Koç, ülke olarak zor bir dönem yaşayanacağını vurgulayarak, Koç Holding'in güçlü ortaklıklar, risk yönetimine ve verimliliğe verdiği önem sayesinde bu zorlu dönemi yine başarıyla tamamlayacağını ifade etti.

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