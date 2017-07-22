T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Koç, Fortune Global 500 listesinde

Dünyanın 500 devinin geçen yılki kârı 1.5 trilyon dolar oldu

22 Temmuz 2017 02:24

Ekonomi ve iş dünyası dergisi Fortune’un her yıl düzenli olarak yayımladığı Fortune 500 Global listesinde Türkiye’den tek Koç Grubu yer aldı.

Dünyanın en büyük 500 şirketinin yer aldığı listede Koç Holding, 23 milyar 456 milyon dolarlık satış geliriyle 463’üncü sıraya yerleşti.

2016 yılı rakamlarına göre hazırlanan global listenin ilk sırasında ise 485 milyar dolarlık satış geliriyle ABD’li perakende zinciri Walmart yer aldı.

Fortune 500 Global’de yer alan 500 şirket, 2016 yılında toplam 27.7 trilyon dolarlık bir satış geliri elde etti.

Dünyanın 500 devinin geçen yılki kârı ise 1.5 trilyon dolar oldu. 34 ülkeden şirketlerin yer aldığı Fortune 500 Global’in dünya genelinde sağladığı toplam istihdam ise 67 milyon oldu.

ETİKETLER

koçfortuneekonomiglobal 500

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24