Koç, Fortune Global 500 listesinde

Ekonomi ve iş dünyası dergisi Fortune’un her yıl düzenli olarak yayımladığı Fortune 500 Global listesinde Türkiye’den tek Koç Grubu yer aldı.

Dünyanın en büyük 500 şirketinin yer aldığı listede Koç Holding, 23 milyar 456 milyon dolarlık satış geliriyle 463’üncü sıraya yerleşti.

2016 yılı rakamlarına göre hazırlanan global listenin ilk sırasında ise 485 milyar dolarlık satış geliriyle ABD’li perakende zinciri Walmart yer aldı.

Fortune 500 Global’de yer alan 500 şirket, 2016 yılında toplam 27.7 trilyon dolarlık bir satış geliri elde etti.

Dünyanın 500 devinin geçen yılki kârı ise 1.5 trilyon dolar oldu. 34 ülkeden şirketlerin yer aldığı Fortune 500 Global’in dünya genelinde sağladığı toplam istihdam ise 67 milyon oldu.