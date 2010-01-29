Koç davet etti Bahçeli katılıyor

T24 - Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un mektupla davet ettiği MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye’nin önde gelen işadamlarıyla 18 Şubat’ta bir araya gelecek.





Ekonominin patronları ‘Rahmi Koç Müzesi Toplantıları’nın üçüncüsünde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli ile buluşacak. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un mektupla davet ettiği Bahçeli’nin katılacağı yemekli toplantı 18 Şubat Perşembe günü yapılacak.



Ev sahipliğini yine Rahmi Koç’un yapacağı toplantıya iş dünyasının önde gelen isimlerinden Cem Boyner, Feyyaz Berker, Bülent Eczacıbaşı, Hamdi Akın, Tuncay Özilhan’ın yanı sıra TÜSİAD’ın yeni Başkanı Ümit Boyner, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve İTO Başkanı Murat Yalçıntaş’ın da katılması bekleniyor. İş dünyası ile Bahçeli’nin buluşmasında ana gündemin demokratik açılım, Avrupa Birliği, IMF ve erken seçim tartışmaları olacağı belirtiliyor.



Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un daveti üzerine geçen yıl mayıs ayında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı, eylül ayında CHP lideri Deniz Baykal’ı ağırlayan iş dünyası bu kez MHP lideri Devlet Bahçeli ile buluşmaya hazırlanıyor. MHP lideri Bahçeli’nin Rahmi Koç Müzesi’ndeki toplantıya partinin ekonomi kurmaylarından Cihan Paçacı, Faruk Bal, Ümit Şafak, Ahmet Kenan Tanrıkulu, Tunca Toskay ile beraber gelmesi bekleniyor.





Erken seçimi de soracaklar



Yemekli toplantıda iş dünyası, Bahçeli ve ekonomi kurmaylarının başta ekonomi olmak üzere Türkiye’nin gündemindeki siyasi konulara ilişkin görüşlerini dinleyerek, görüş alışverişinde bulunacak. Müzedeki yemekte, ana gündem maddelerinin demokratik açılım, Avrupa Birliği ve IMF konusu olacağı ifade ediliyor. Öte yandan, muhalefet partilerinin Meclis’te sık sık gündeme getirdiği erken seçim tartışmalarının da yemekte ele alınması bekleniyor.





Kimler katılacak?



Yemeğe ev sahibi Rahmi Koç’un yanı sıra Cem Boyner, Bülent Eczacıbaşı, Feyyaz Berker, Tuncay Özilhan, Ali Kibar, Hamdi Akın, Hüsamettin Kavi, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş ve İSO Başkanı Tanıl Küçük’ün de katılması bekleniyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un ise geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yemeğe katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı.





İlk toplantı Başbakan’la ikincisi Baykal’la yapıldı



Rahmi Koç Müzesi Toplantılarının ilki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile başlamıştı. Geçen yıl mayıs ayında yapılan toplantıya, Erdoğan, toplantıya kabinesinden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Sanayi Bakanı Nihat Ergün, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile birlikte katılmıştı.



Eylül ayında yapılan ikinci toplantıya ise CHP Genel Başkanı Deniz Baykal katılmıştı. Baykal da iş dünyası ile buluşmaya İlhan Kesici, CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ile katılmıştı.







