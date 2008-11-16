Koç: Çıkışımız sürüyor



Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç, Ankaraspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, gidişattan memnun olduklarını söyledi. Koç, ''Camia olarak havaya girmeye başladık. Amacımız bu futbolu önümüzdeki 2 lig ve 1 Şampiyonlar Ligi maçında da devam ettirmek'' diye konuştu.





Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç, 2-0'lık Ankaraspor galibiyetinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurgularken, ''Bu galibiyetle derbi maç zaferini perçinlemiş olduk'' dedi.



Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Koç, takım olarak olumlu gidişlerinin ve çıkışlarının devam ettiğini ifade ederek, ''Son 3 maçta 1 gol yedik. Savunmamız daha iyi oynuyor. Daha iyi mücadele ediyoruz. Gidişattan memnunuz'' diye konuştu.



Ankaraspor'un son 11 resmi maçında yenilgi almadığına dikkati çeken Ali Koç, ''Bu açıdan galibiyetimiz daha önemli. Camia olarak havaya girmeye başladık. Amacımız bu futbolu önümüzdeki 2 lig ve 1 Şampiyonlar Ligi maçında da devam ettirmek'' şeklinde konuştu.



Koç, kırmızı kart cezası sona eren Kazım'ın neden forma giyemediği şeklinde bir soru üzerine, bu oyuncuyla bir problemin olmadığını ifade ederek, ''Kadroyla ilgili konularda yorum yapmamız doğal olarak doğru değil. Hocamızın takdiridir, ama sakatların iyileşmesiyle birlikte bu rekabette her oyuncu oynayabilir'' dedi.



Ali Koç, ayrıca gol yollarında sıkıntı yaşayan Guiza'ya da destek vererek, ''Guiza son yıllardaki en önemli transferlerden biri. Takıma katkısını kimse inkar edemez. Sadece gol atmıyor, aynı zamanda attırıyor da. Şanssızlığını kırması gerekiyor. Devamında golleri de gelecektir'' şeklinde konuştu.



Ankaraspor maçında tribünlerdeki boşluklar için ise Koç, yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkati çekerek, ''Madalyonun iki yüzü var. Türkiye'de çok az statta 30 bin kişiyi bir arada görebilirsiniz. Ekonomik şartlar da önemli ve bilet fiyatlarımız pahalı'' diye konuştu.



MOSTUROĞLU: ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİMİZ DE SÜRÜYOR



Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ise son dönemde aldıkları başarılı sonuçları, Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürmek istediklerini kaydederek, 25 Kasım Salı günü yapacakları Porto maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.



Mosturoğlu, Porto maçından çok umutlu olduğunu dile getirerek, ''Bu seferki Porto maçı çok daha farklı olacaktır'' dedi.



Ankaraspor maçında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yer yer boşlukların olduğunun hatırlatılması üzerine Şekip Mosturoğlu, bu durumun yanıltıcı olduğunu vurgulayarak, ''Boş dediğiniz statta 25-30 bin taraftar vardı. 55 bin kişilik statta belki bazı boşluklar gözükebilir, ama bu önemli bir rakam. Taraftarımızın bize gerekli desteği verdiğine inanıyorum. Önümüzdeki önemli maçlarda yine yanımızda olacaklardır'' diye konuştu.



Mosturoğlu, karşılaşmanın hakemi Yunus Yıldırım'ın itiraz edilen penaltı pozisyonuna rağmen maçın kırılma noktalarında skora tesiri olmadığını söyledi.

