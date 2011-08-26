Koç: Bir alt lige düşürülmek için çalışma başlattık

T24 - Alt lige düşürülme konusunda Federasyon yönetimiyle görüşen Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç, bu konuda çalışma başlattıklarını söyledi. Kendi aralarında istişare edeceklerini belirten Koç, “Karar hafta başında açıklanır” dedi.







Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyesi Alaeddin Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu’nun İstinye'deki merkez binasına gelerek, federasyon yetkilileriyle görüşme yaptı.



Asbaşkan Ali Koç görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.



Ali Koç, şunları söyledi:



“Dün verdiğimiz basın açıklaması doğrultusunda Federasyon kurmaylarıyla bu konuyu istişare etmek için bugün buraya geldik. Federasyon’dan Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu durum ve yapılanlar göz önünde bulundurulduğunda bize yardımcı olmalarını, bu camiaya artık daha fazla zarar vermeden saygı duyularak, en doğru ve en gerçekçi şekilde Fenerbahçe’nin bu şartlar altında bir alt ligde oynayıp oynayamamasını bir şekilde irdelenmesini ve teknik ekiplerimizin biraraya gelerek bunun yollarını istişare etmesi için konuştuk, yardımlarını istedik. Bir isyan veya olumsuz bir görüşme için gelmedik.



İleriye dönük olarak futbol ailesinin önemli oyuncularından biri olarak Federasyonumuzdan bize bu konuda yardım etmesini ve saygı duymasını istedik. Yaptığımız görüşme çerçevesinde bugün öğleden sonra ekiplerimiz bir araya gelecek. Varsa bunun en sağlıklı yöntemlerini araştırmaya çalışacak ve bizlere görüş belirtecekler. Ondan sonra biz bu görüşler doğrultusunda neler yapıp yapamayacağımızı kendi aramızda istişare edeceğiz.



Yapılmak istenen ve hedeflenen nokta aslında Türk futbol tarihi açısından bir paradigma değişikliği, çok ciddi bir olay... Tüm Türkiye için en hayırlı kararın verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.



Son alınan UEFA kararı ile ilgili öfkemiz yapılanlarla değil, bizim taraftan yapılmayanlarla ilgilidir. Daha sağlam durmamız gerekirdi diye düşünüyorum. Bu aşamada daha fazla 'şu oldu, bu oldu' demeyeceğim.



Bunun uygulanıp uygulanmayacağını istişare ederek, nihai kararımızı vereceğimizi açıklıyorum. Bu karar herhalde önümüzdeki hafta başında açıklanır.”



