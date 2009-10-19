Koç beyaz eşyada bir dünya markasını alacak

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, grubun beyaz eşyada bir dünya markası satın almayı planladığını, bunun için Zanussi’yi de düşündüklerini söyledi. Koç, “2 milyar dolar istiyorlar, çok yüksek bir rakam” dedi



‘Hayırseverliğin Nobeli’ sayılan Carnegie ödüllerinden birinin Koç ailesine verilmesi nedeniyle, New York’ta bulunan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, grubun beyaz eşyada bir dünya markası almak istediğini söyledi.



Mustafa Koç, bu açıklamayı, ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın Ülker grubunun satın aldığı dünya markası Godiva’dan çikolata aldığının hatırlatılması üzerine yaptı. Mustafa Koç, Milliyet’in, “Clinton’ın çikolata aldığı Godiva bir dünya markası ama Türkiye’den çıkmadı, bir Türk şirketi (Ülker) satın aldı. Türkiye’den neden dünya markası çıkmıyor” şeklindeki sorusunu yanıtlarken, grubun beyaz eşyada bir dünya markası alma planı olduğunu belirtti.



Mustafa Koç , konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dünya markası olmak çok zor. Ülker’in Godiva’yı alması gurur verici. Çünkü daha üstü yok. Biz de grup olarak beyaz eşyada bir dünya markası almayı düşünüyoruz.”



Zanussi’yi düşündük



Mustafa Koç’un açıklamalarını, grubun, bu konuda bazı arayışları olduğunu, satışı sözkonusu bazı markaların durumunu değerlendirdiğini gösterdi. General Electric ve Zanussi (İtalyan beyaz eşya devi) gibi markaları düşündüklerini ifade eden Mustafa Koç, Zanussi’nin 2 milyar dolar istediğini, bunun da çok yüksek bir rakam olduğunu belirtti. ABD’li General Electric firmasının yetkilileri ise, daha önce Koç Holding’le bir görüşmeleri olduğunu açıklamıştı.

Sıfırdan, global ligde sözü geçen bir marka yaratmanın çok zor olduğunu anlatan Mustafa Koç, bu yüzden grup olarak satın almaya odaklandıklarını söyledi.



Birçok marka satın aldı



Bilindiği gibi Koç grubunun beyaz eşyadaki en önemli markası Arçelik. Bu şirketin çatısı altında özellikle dış pazarlara dönük markası Beko, İngiltere gibi bazı Avrupa ülkelerinde önemli pazar paylarına sahip. Ayrıca elektronik ve beyaz eşyada bazı markaları da (Arctic, Blomberg, Leisure, Flavel, Grundig, Elektrain Brengez) satın almıştı.



Tartışmasız beyaz eşya



Grubun global marka sahibi olma planında tek seçenek beyaz eşya mı? Mustafa Koç’un buna yanıtı “Kesinlikle beyaz eşya” şeklinde. “Elektronik farklı bir konu” diyen Koç, ‘Bir dünya markası’ sloganıyla öne çıkan Beko’yla ilgili olarak “Üretim ve kalite olarak dünya markalarından farkı yok. Ama mağazada biri 1000 dolar, diğeri 1400 dolarlık etiketle satılıyor” dedi. Aradaki farkın ‘marka’ olgusundan kaynaklandığı ortaya çıktı.

