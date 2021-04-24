Ali Koç'tan Galatasaray'a "1959 öncesi şampiyonluklar" için çağrı: İsterseniz sizin kanalınızda çıkıp tartışalım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çevrim içi olarak gerçekleştirilen nisan ayı olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. 1959 yılı öncesi şampiyonluklar konusuna da değinen Koç, Galatasaray'a çağrıda bulundu ve "Ayrı ayrı yerlerde ve zamanlarda konuşacağımıza beraber çıkalım, hukukçularımızla, profesyonellerle, gerekirse başkan seviyenizde kendi kanalınızda dahil çıkıp görüşelim" dedi.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük toplantıyı evinden yönetirken; Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, toplantıyı Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde sosyal mesafe kuralına uyarak takip etti. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün açılış konuşmasının ardından toplantı, Yüksek Divan Kurulu Üyelerinin videolu mesajları ile devam etti. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu faaliyet raporunu açıklamasının ardından kürsüye Koç, açıklama yapıp üyeler tarafından yöneltilen soruları cevapladı.

''Artık her bir maç, final maçı"

Geçen hafta 3 rakiplerin de puan kaybettiğini hatırlatan Koç, "69 puanla ikinci sıradayız. Geçen hafta bizim için karlı oldu. Geçtiğimiz haftada 3 rakibimiz de puan kaybetti. Geçmişteki haftalarda sonuçlar olumlu cereyan etmiyordu. Bu sefer çok şükür ki lehte sonuçlar yaşandı. Artık hepimizin bildiği gibi her bir maç, final maçı" dedi.

''Hakem hatalarından kaybettiğimiz, heba olan puanlarımız var''

Koronavirüs salgını sebebiyle bu sezonun olağanüstü yaşandığını dile getiren Ali Koç, "Büyük taraftar desteğiyle daha da güçlenen takımlar, taraftarsız kalmaktan fazlasıyla etkilendi. Geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda iç sahada olumsuz anlamda rekor kırarken; dış sahada üstün bir performans sergilediğimiz garip bir sezon yaşıyoruz. Avrupa'da da büyük takımlar beklenmedik sonuçlara imza atıyor. Kaybetmememiz gereken puanları kaybettik. Bunlarla beraber göz göre göre hakem hatalarından kaybettiğimiz, heba olan puanlarımız var. Her şeye rağmen toparlanmayı bildik ve şampiyonluk inancımızdan vazgeçmedik. Şu an geldiğimiz noktada tüm olumsuzluklara rağmen son maçlarda sergilediğimiz performans, takımımızın yakaladığı kimya ve birkaç hafta öncesine kadar hayal olarak gördükleri şampiyonluğun camiamızın yakaladığı havayla bir kez daha takımımız şampiyonlukla telaffuz edilmeye başlandı. Kadro derinliğimiz bu süreçte bize rekabet avantajı oluşturacaktır. Bu avantajı kullanarak sakatlık ve Koronavirüse yakalanmadan hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmak en büyük hedefimiz. Takımımızın bugünlerinde önemli payı olan Erol hocamıza da teşekkür ediyorum. Onun da bu süreçte katkıları çok büyüktür" diye konuştu.

''Saha kenarında tecrübesiz olsa da; bu süreci futbol zekasıyla yönetecektir''

A takım direktörlüğü görevini alan Emre Belözoğlu'na inançlarının sonsuz olduğunu dile getiren Başkan Koç, Erol Bulut'un kendilerinde her zaman özel bir yeri olacağını ifade ederek, "Erol Bulut'un ayrılmasıyla sportif direktörümüz Emre Belözoğlu'nu teknik direktörlüğe getirdik. Emre Belözoğlu, Fenerbahçeli duruşu, hırsı ve kariyeri ile saha kenarında tecrübesiz olsa da; bu süreci futbol zekasıyla yönetecektir. Ona inancımız sonsuzdur" dedi.

''Biz bir gece kalkıp hadi başvuru yapalım demedik''

1959 yılı öncesi şampiyonluk başvurusu hakkında konuşan Ali Koç, TFF'den tarafsız ve adaletli bir yönetim beklediklerini söyleyerek, şunları dedi:

"1959 öncesi şampiyonluk konusunun sık sık tartışılmasını sağlıklı buluyorum. Kamuoyu bu konuyla alakalı bilinçleniyor. 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması adına resmi başvuru yaptık. Bazı kesimler tarafından ifade edildiği gibi Fenerbahçe'nin bu konuyla ilgili daha önce resmi bir başvurusu söz konusu değildir. Yönetimimiz 3 yıldır bu konu üzerinde çalışmaktadır. Geçmiş yönetimlerde de bu çalışmalar yapılmıştır. Biz bir gece kalkıp hadi başvuru yapalım demedik. Planlarımız çerçevesinde dönemimiz bitmeden gerekli başvuruları yaptık. Biz hakkımızı istiyoruz. Bizim başvurumuz aslında Türkiye futbol tarihine, hatta Türkiye Cumhuriyeti tarihine sahip çıkma anlamı taşıyor. Mantıklı bir iletişim stratejisi uyguluyoruz. Bizim argümanlarımızı destekleyen, karşı tezleri çürüten yerel bilgi ve belgeler söz konusu.

Dönemin Türkiye futbol şampiyonasına katılacak takımların yol masraflarının azaltılması için Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı bir belge var. TFF web sitesinde 1959 öncesi için Türkiye şampiyonluklarına atıflar var. Avrupa'da da benzer durumlar söz konusu ve yurtdışı örnekleri de bizim tezlerimizi ispatlamaktadır. 1959 yılı öncesi şampiyonlukları TFF'nin kuruluşu olan 1923 yılından itibaren istiyoruz. Tüm gerçekler ortadayken; bazı kesimler haklı talebimizi sulandırma çabasındalar. Hala yerel şampiyonluklar diye algı yapıyorlar. Fenerbahçe, İstanbul Ligi'nde en fazla şampiyon olan kulüp ama; bizim başvurumuz bununla alakalı değil. Bizim istediğimiz Türkiye futbol birinciliği ve milli küme şampiyonluklarıdır. Bugün Süper Lig'de 14 şehrin takımıyla mücadele edilmektedir"

"İsterseniz sizin kanalınızda tartışalım"

Koç, "1959-1967 yılları arasında organize edilen liglerde sadece 3 şehirden takımlar arasında yapılan şampiyonluklardır. 1935 yılındaki şampiyonluğumuzda ise, 22 farklı şehir takımlarının katıldığı turnuva sonunda Fenerbahçe şampiyon olmuştur. Bu bahsettiğimiz şampiyonlukları ülke genelinde olduğuna ifade eden dokümanlar vardır. Ezeli rakibimizden bahsetmişken şunu söylemek istiyorum. Ayrı ayrı yerlerde ve zamanlarda konuşacağımıza beraber çıkalım, hukukçularımızla, profesyonellerle, gerekirse başkan seviyenizde kendi kanalınızda dahil çıkıp görüşelim. En sağlıklı platform ortak akıl. Beraber oturacağımız bir masa etrafında sizlerin belirleyeceği kişilerle bu konuları tartışmayı, hem de polemiklere fırsat vermeden, bu konuyu en iyi şekilde değerlendirmek için doğru bir öneri olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda biz bulunduğumuz pozisyon noktasında rahatız ve hakkımızın verileceğine inancımız tamdır. Bu dönemlerde Fenerbahçe dışında şampiyon olan takımlar da var. Onlar da gerekli başvurularını yaptılar. Bu noktadan sonra top TFF'dedir.

TFF'nin vereceği karar hem kendi tarihine hem de cumhuriyetin tarihine sahip çıkma anlamına gelmektedir. Bu konuda hiç acele etmeye gerek yok. Biz olalım olmayalım bundan sonraki yönetimler de takip edecektir. TFF'ye çağrım bu konuyla alakalı bir komisyon kurulsun, bizler gelelim tezlerimizi sunalım neden böyle düşündüğümüzü söyleyelim ve sunumlarımızı yapalım. Aceleye getirmeden baskı altında kalmadan en sağlıklı kararın verileceği bir süreç tesir edilirse bizim endişemiz şüphemiz yok. Burada sorgulanması gereken resmen oynamış kupası hikayesi olan içinden efsane futbolcular çıkartan bu şampiyonluklar nasıl yok sayılır" ifadelerini kullandı.

''Başkan adaylığıyla ilgili net bir şey söylemenin erken olduğunu düşünüyorum''

Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa yeniden aday olup olmayacağı sorulan Ali Koç, "Başkan adaylığıyla ilgili net bir şey söylemenin erken olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber ihtiyaçlar ne gerektiriyorsa onun yapılacağından da hiç şüpheniz olmasın. Üzüldüğümüz, kırıldığımız, kaygılandığımız anlar oldu. Ancak başkan olduğum için pişmanlık duymadım. Biz var gücümüzle çalışıyoruz. Futbolla ilgili yöneticiler ve ben yakinen ilgileniyoruz. Yaptığımız her icraatı, her durumu medyada çıkartmıyoruz. Sanmayın ki burada işleyen bir sistem yok. Biz, sadece fazla medyaya yansımasına sıcak bakmadığımız için pek çok dokunuşu paylaşmıyoruz. Bugün yakaladığımız bir hava ve kimya var. Bu yolda herkesin çorbada tuzu vardır'' dedi.

''Bütçelerimizi 40 milyon civarına çekmek istiyoruz''

Futbolda son dönemde istedikleri noktalara varamadıklarını söyleyen Koç, ''Bizden kaynaklı olan ve olmayan sebepleri var. 6 hafta kala içinde bulunduğumuz durum umut verici. İnşallah, mutlu sona ulaşırız ve rahat bir nefes alıp daha sonraki planları yapabiliriz. Aslında son 3 yıl düşündüğümüzden çok farklı değil, uygulanmasında daha başarılı olunması gerekiyor. Doğru yaklaşım, doğru felsefe ve değerlerle bir stratejimiz vardı ancak uygulama aşamasında istediğimiz doğrulukta yapamadık. Burada paha biçilemez tecrübe kazandık ve dersler aldık. İleriye dönük olarak bu yaklaşımları devam ettirmek istiyoruz. Futbol takımımızın planlamasını en çok etkileyecek konu yeniden yapılandırma şartları. Bunlardan bir tanesi 2 sene içerisinde bütçelerimizi 40 milyon civarına çekmek. Biz geldiğimizde 92 milyondu; şu anda 50-52 milyon bandına geldik. Bizim bunu 40-45 arasına çekmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için çok daha kalıcı transfer politikamızın olması gerekiyor. Daha fazla Szalai ve Pelkas bulmamız gerekiyor, yaş ve maaş yükü olarak. İleride yaptığınız yatırımın dönüşünün olması gerekiyor. Yurt içinde öz kaynaktan çok daha fazla sporcu üreten konuma gelmemiz gerekiyor. Bazı yanlış kararlardan dolayı zaman kaybettik ama; temel felsefe aynen devam etmektedir'' açıklamasını yaptı.

''Aziz Yıldırım ile omuz omuza mücadele verdik''

Fenerbahçe Kulübü Eski Bakanı Aziz Yıldırım ile ilişki ve diyaloğa açık olduklarını söyleyen Ali Koç, "Ben 6 yıl başkanımızla görev aldım. Beraber mücadele ettik. Güzelde günlerimiz oldu mutsuz da günlerimiz oldu. Aziz Yıldırım ile omuz omuza mücadele verdik. Kendisinin kulübümüz ve Türk sporu adına yaptıklarına en yakın tanıklarından biriyim. Geçmiş seçim ve ondan sonraki bizim dönemimizde yaşanan olaylardan dolayı anlaşmazlıklar olabilir. İnsanlık hali son derece doğal. Biz her türlü diyaloğa açığız. Bizim dönemimizde başkanımız Aziz Yıldırım'a saygıda kusur etmemek için de her türlü hassasiyet gösterilmiştir. Burada hiçbir şekilde bir yanlışımız olmadığına inanıyorum" dedi.



