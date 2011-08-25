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Spor

Koç: Bank Asya'da oynamak istiyoruz

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç, teknik heyet ve futbolcularla yaptığı toplantı sonrası açıklamalar yaptı.

25 Ağustos 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç, yönetim, taraftar ve futbolcuların isteğiyle Bank Asya 1 Lig’de mücadele etmek istediklerini ve bu konuyu görüşmek üzere yarın Federasyon yetkilileriyel biraraya geleceklerini söyledi.

TFF tarafından UEFA’nın isteğiyle Şampiyonlar Ligi’nden men edilen, bu karara yaptığı itiraz da bugün Tahkim Kurulu tarafından kabul edilmeyen Fenerbahçe’den 'tarihi' bir açıklama geldi.



'Tarihi bir toplantı yaptık' diyen Asbaşkan Ali Koç, yaşanan süreç nedeniyle TFF’ye, UEFA’ya, basına ve diğer kulülere yönelik eleştirilerinin ardından, başa futbolculara koyarak bir karar verdiklerini belirtti.

Koç, Fenerbahçe olarak Bank Asya 1 Lig’de mücadele etmek istediklerini ve bu konuyu konuşmak üzere yarın Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle biraraya geleceklerini söyledi.

Ali Koç, yönetim kurulunun yaklaşık 3.5 saat süren toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaşanan süreci anlatan Koç, UEFA’nın isteğiyle alınan ve Tahkim’in de onayladığı Şampiyonlar Ligi’nden men kararını hatırlatarak, “Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne gitmesi mahsurluysa, Spor Toto Süper Lig’de rekabet etmesini doğru bulmuyoruz. Birbirini inkar eden kararlardır” dedi ve şunları söyledi:


'Tarihi bir toplantı yaptık'

Yönetim olarak, böyle sporculara ve teknik kadroya sahip olduğumuz için gururluyuz. Hocamız ve ekibimize dik duruşları için teşekkür etmek istiyorum. Bugün izinliydiler ve biraraya gelerek 3.5 saat görüştüşer. Kararları, Fenerbahçe’nin Bank Asya 1 Lig’de devam etmesi yönünde. Yönetim ve camia da aynı görüşte. Futbolcular, ‘Biz artık onurumuzla orada mücadele edip, hem ulusal hem de uluslararası arenalarda iddiaların geride kalmasını istiyoruz” dediler.

Beşiktaş’ın kupayı geri vermesinden etkilendiklerşini ve bunun itibar artırdığını söylediler. O zaman bizi Bank Asya’ya yollayın. Çünlü Şampiyonlar Ligi’nden men kararıyla, Fenerbahçe’yi suçlu gördüğünüz ortada. ‘UEFA istedi, yaptık’ söylemini kabul etmiyorum; hem bir Türk hem de Fenerbahçe yöneticisi olarak kabul etmiyorum.

Yönetim kurulu ile takım ve taraftarın arzusunu yarın Federasyon’a ileteceğiz. Onlarla bşiraraya gelip işin artısını eksisi yani tüm çerçevesini konuşacağız. Aklı selim bir karar almaya çalışacağız..."


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