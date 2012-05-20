Koç: Ailevi nedenlerden dolayı yokum

Fenerbahçe'de yeni yönetimde yer almayacak olan Ali Koç "Bazı ailevi nedenlerden dolayı üzülerek bu kararı almak zorundaydım. İsmim olmayacak ama cismim kesinlikle olacak" dedi.



Fenerbahçe'nin yeni yönetiminde yer almayan Ali Koç kongrenin yapıldığı Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Arena'da gazetecilere açıklama yaptı.

"Bazı ailevi nedenlerden dolayı üzülerek bu kararı almak zorundaydım" diyen Koç şunları söyledi: "İsmim olmayacak ama cismim kesinlikle olacak. Maddi-manevi kulübün yanında olacağım. Bu alınması gereken bir karardı. Hepimiz görev bilinci içinde destek vermeye devam edeceğiz. Bir veda havası yaratılıyor. Ben bir yere gitmiyorum, buradayım. İyi günler bizi bekliyor."

Bu arada Ali Koç'un ismini listede göremeyince adeta şok yaşayan kongre üyeleri, Koç'a büyük ilgi gösterdiler.

Sandık başında sıraya giren Koç ile fotoğraf çektirip, imza alan üyeler listede ismini göremedikleri için çok üzüldüklerini söylediler. Koç ile fotoğraf çektiren üzerinde Fenerbahçe forması olan bir çocuk, ''Çok üzüldük, sizsiz olmaz'' dedi. Bazı kongre üyeleri de ''Sizi listede görememek büyük şok oldu'' derken, oyunu kullanan Ali Koç'u alkışladılar.

İmza almak, fotoğraf çektirmek isteyen kongre üyelerinin arasında güçlükle basın mensuplarının bulunduğu bölgeye ilerleyen Ali Koç, 4 yaşındaki Nazlı isimli kız çocuğu ''Ali Başkan'' diye bağırınca, dönüp küçük kızı sevdi ve montuna imza attı. Küçük Nazlı salondan ayrılırken ''Ali Başkan hoşçakal'' diye bağırıp, el sallayınca Ali Koç, ''Ne hoşçakalı'' dedi. Koç, ''Sizi listede görmeyince çok üzüldük'' diyen kongre üyelerine ''Bir yere gitmiyoruz'' şeklinde yanıt verdi.

Taraftarların bu tavrı karşısında duygulanan Ali Koç, açıklama yapmak için basın mensuplarının bulunduğu yere giderken, son anda ''Siz toparlanın ben birazdan gelirim'' diyerek oy verme işleminin yapıldığı alandan ayrıldı.