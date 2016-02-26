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Koç Ailesi’nden Erdoğan’a ziyaret

Erdoğan; Rahmi Koç, Ömer Koç ve Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret etti

26 Şubat 2016 02:32

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve Ali Koç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret etti.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına, Mustafa Koç'un hayatını kaybetmesinden sonra Ömer Koç atanmıştı. Koç Holding Yönetim Kurulu tarafından başkanlığa atanan Ömer Koç, ağabeyi Mustafa Koç’un kendilerine emanet ettiği bayrağı daha da ileriye taşımayı hem bir sorumluluk hem de bir görev olarak gördüğünü belirterek, "Küresel arenada ülkemizi yeni başarı hikayeleri ile buluşturacağımıza yürekten inanıyorum" demişti.

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