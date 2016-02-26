Koç Ailesi’nden Erdoğan’a ziyaret

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve Ali Koç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret etti.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına, Mustafa Koç'un hayatını kaybetmesinden sonra Ömer Koç atanmıştı. Koç Holding Yönetim Kurulu tarafından başkanlığa atanan Ömer Koç, ağabeyi Mustafa Koç’un kendilerine emanet ettiği bayrağı daha da ileriye taşımayı hem bir sorumluluk hem de bir görev olarak gördüğünü belirterek, "Küresel arenada ülkemizi yeni başarı hikayeleri ile buluşturacağımıza yürekten inanıyorum" demişti.