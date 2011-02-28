-KOÇ AİLESİ ZİRVEYİ SABANCI'DAN ALDI İSTANBUL (A.A) - 28.02.2011 - Türkiye'nin en zenginlerinin yer aldığı Forbes 100 listesinde Koç ailesi mensupları geçen yıl 7,1 milyar dolar olan servetlerini 12,3 milyar dolara çıkararak, birinciliği Sabancı ailesinden aldı. Forbes Türkiye tarafından bu yıl 6.'sı açıklanan açıklanan ''En Zengin 100 Türk'' listesine ilişkin basın toplantısında verilen bilgiye göre, bu yıl listenin yaklaşık 3'te biri dolar milyarderlerinden oluşurken, 11 yeni ismin eklenmesiyle dolar milyarderinin sayısı 39'a yükseldi. Bu yıl servetini artırarak yeni milyarder olan 11 kişiden 3'ü Koç Ailesi'nden Mustafa, Ömer ve Ali Koç olurken, Sabancı ailesinden Serra Sabancı ve Çiğdem Sabancı Bilen ile Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi'nin sahibi Suat Günsel de milyarderler ligine geri dönüş yaptı. Limak'ın sahipleri Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız ile Hema'nın sahibi Mehmet Hattat ise geçen yıl milyoner olarak yer buldukları listede bu yıl milyarderler olarak yer aldılar. Forbes 100 içerisinde kendisine ilk kez yer bulan ve listeye doğrudan doğruya milyarder olarak giren iki isim ise Genel Enerji'nin Üst Yöneticisi (CEO)ve kurucusu Mehmet Sepil ile Kazancı Holding'in sahibi Ali Metin Kazancı oldu. Listenin ilk sırasında yer alan Mehmet Emin Karamehmet'in servetindeki artışta ve Sepil'in listeye doğrudan milyarder olarak girmesinde, Kuzey Irak'ta altı petrol sahasına sahip olan şirketleri Genel Enerji'nin, petrol ihracatına başlamasının etkili olduğu kaydedildi. Ali Metin Kazancı'nin, 1,4 milyar dolarlık servetinin en büyük kaynağı ise geçen yılın mayıs ayında Borsa'da işlem görmeye başlayan ve Kazancı Holding'in sahip olduğu elektrik santrallerini de bünyesinde barındıran Aksa Enerji Üretim şirketi oldu. Forbes 100 listesine bu yıl dahil olan isimlerden Boston merkezli Hittite Corporation'ın kurucusu Yalçın Ayaslı, listedeki tek teknoloji zengini isim olarak dikkati çekti. Listeye yeni giren diğer isimler ise Mustafa Küçük, Mahmut Çevik ve Süleyman Varlıbaş oldu. -ORTALAMA SERVETLERİ 1 MİLYAR DOLAR- FORBES 100'ün ortalama serveti 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı rakam 801 milyon dolar olmuştu. Listede son sırayı 425 milyon dolar servete sahip Ahmet Yahya Kiğılı, Ali Gülçelik, Aziz Torun, Mehmet Torun ve Ayşe Verda Gülçelik paylaştı. Geçen yıl listenin kapanışı 350 milyon dolardan gerçekleşmişti. Forbes'un listesinde yer alanların servetlerinde en önemli kaynak enerji oldu. Sektörün listede yer alan 77 kişinin servetine katkısı bulunurken, 76 kişide gayrimenkul sektörünün katkısı gözlendi. Turizmin etkisi 62, finans ve inşaatın etkisi 39'ar, perakendenin etkisi 31, otomotivin etkisi 29 kişinin servetinde etkili oldu. Listede yer alan 3 kişinin servetinde gerileme yaşanırken, 22 kişinin serveti aynı seviyede kaldı. -EN ZENGİNLER KOÇ BURÇLARI- Toplam 105 ismin bulunduğu Forbes 100'deki kadın sayısı 23 olurken, kadınlardan 8'i milyarderler arasında yer aldı. Listenin ilk 10 sırasındaki isimlerin serveti toplamı, geçen yıla göre 6,2 milyar dolar artarak 28,2 milyar dolara çıkarken, ilk 50'nin toplam serveti 14 milyar dolar artışla 74 milyar dolara ulaştı. Listedeki en genç isim 550 milyon dolarlık servetiyle 26 yaşındaki İpek Kıraç, en yaşlı isim ise 715 milyon dolarlık servetiyle Ahmet Keleşoğlu olurken, listenin yaş ortalaması 59 olarak gerçekleşti. Listedeki çiftler arasında en zengini Suna ve İnan Kıraç olurken, Sema Işıl-Aydın Doğan, Ahsen ve Orhan Özokur, Vuslat Doğan Sabancı-Ali Sabancı eş olarak en zenginler arasında yer aldı. Forbes 100'de kendi işini kurarak servetini yaratanların sayısı 51 olarak gerçekleşti. Burçlara göre yapılan değerlendirmede, listede en çok oğlak burcundan isim bulundu. En zenginler ise toplam 14,2 milyar dolarlık servetle koç burçları oldu. -MİLYARDER AİLELER- Koç ailesi servetini yüzde 42 artışla 7,1 milyar dolardan 12,3 milyar dolara çıkarırken, daha önce ilk sırada yer alan Sabancı ailesinin yerine geçti. Koç ailesinin üçüncü kuşağında yer alan Mustafa, Ömer ve Ali Koç ilk defa milyarderler arasında yer aldı. Bu sene ikinci sıraya gerileyen Sabancı ailesinde Sabancı Holding dışında kalan aile bireylerinin servetleri de aile servetinin hesaplanmasına dahil edildi. Boydak ailesi en zengin 10. aile olmakla birlikte, toplam servetin 21 kişi arasında pay edilmesi nedeniyle aileden hiçbir isim ilk 100 arasında yer almadı. Aynı durum, servetin 19 kişi arasında bölündüğü Konukoğlu ailesi için de geçerli.