-KOÇ 597 MİLYON TL KAR AÇIKLADI İSTANBUL (A.A) - 13.05.2011 - Koç Holding, yılın ilk çeyreğinde 597 milyon TL net kar açıkladı. Koç Holding açıklamasına göre, konsolide satış gelirleri 15 milyar 158 milyon liraya çıkan holdingin faaliyet karı 1 milyar 347 milyon lira, net karı 597 milyon lira, kombine bazda yurt dışı cirosu ise yüzde 33 artışla 3,6 milyar dolara ulaştı. Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Turgay Durak, konuya ilişkin açıklamasında, topluluk şirketlerinin ilk çeyrekte kombine bazda 417 milyon TL yatırım gerçekleştirdiğini, yıl sonu itibariyle bu rakamın 3,7 milyar liraya yükselmesini hedeflediklerini belirtti. Sonuçların Türkiye ekonomisindeki canlanmayı teyit ettiğini, topluluk olarak bugün 75 bin 424 kişiye istihdam sağladıklarını, yıl içinde 3 bin 300 kişilik yeni istihdam sağlamayı hedeflediklerini ve tüm topluluk şirketlerinde kapasite kullanım oranlarının ''hızla'' kriz öncesi seviyelere döndüğünü kaydeden Durak, otomotivde yine 3 vardiya çalışmaya başladıklarını, topluluk şirketlerinin toplam ülke ihracatının yüzde 10'unu gerçekleştirirken dayanıklı tüketim ve otomotiv gibi sektörlerde toplam ihracattaki paylarının yüzde 50'lere yaklaştığını bildirdi. Durak, ''ARGE yatırımlarımız hızla devam ediyor. 2010 yılında Koç Topluluğu olarak 450 milyon TL yatırımla Türkiye'de ARGE'ye en fazla yatırım yapan topluluk olduk. Bu alanda her yıl özel sektör yatırımlarının yüzde 15'i topluluğumuz tarafından gerçekleştiriliyor'' dedi.