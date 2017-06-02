Koç, 107 milyon dolarlık satışı borsaya bildirdi

Koç ailesinin, Koç Holding AŞ hisselerinin satışıyla ilgili duyurduğu 107 milyon dolarlık hisse satışının gerçekleştiği bildirildi.

Mustafa Rahmi Koç tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) gönderilen pay satışının gerçekleştiğine ilişkin açıklama, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, “25 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamalarımızı takiben, sahibi olduğumuz toplam 107.000.000 TL nominal değerli Koç Holding A.Ş. paylarının satışı, bedeli nakden ve peşinen ödenmek üzere 1 TL nominal değerli pay için 15.87 TL satış fiyatı üzerinden gerçekleştirilmiştir” denildi.

Açıklamada, işlem sonrasında Koç Ailesinin Koç Holding A.Ş.’nde doğrudan sahip olduğu paylar; “Mustafa Rahmi Koç 76.785.000 lira nominal değerli yüzde 3.03; Suna Kıraç 91.790.523 lira nominal değerli yüzde 3.62, Mehmet Ömer Koç 18.647.977 lira nominal değerli yüzde 0.74, Yıldırım Ali Koç 35.274.112 lira nominal değerli yüzde 1.39 ve Mustafa Vehbi Koç Varislerine ait paylar 61.521.417 TL nominal değerli yüzde 2.43 olmuştur” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, satış sonrası Koç Holding A.Ş. sermayesinde Koç Ailesi ve Koç Ailesi üyelerinin sahip olduğu şirketlerin doğrudan payının yüzde 64.29 olarak devam ettiği ve Koç Holding A.Ş.’nin halka açıklık oranının yüzde 26.46’ya yükseldiği vurgulandı. (DHA)