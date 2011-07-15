Kobraların taradığı her yerden ateş çıkıyordu!

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İşte Silvan çatışmasıyla ilgili tüm haberler!



Türkiye'yi yasa boğan çatışmanın ardından Dolapdere köyüne giden NTV muhabiri, çatışmayı izleyen köylülerle görüştü. NTV'ye çatışma anını anlatan iki köylünün açıklamaları aynen şöyle:Dün (perşembe günü) öğleden sonra biz burdayken, köylüler hepsi buradaydı. Bir baktık patlama oldu, silah sesleri geldi. Aradan 15 dakika, 20 dakika geçmeden beş tane helikopter geldiler buraya. Bütün köylerin etrafını bombaladılar, kurşun yağdırdılar, ondan sonra duman çıktı. Dumandan o tarafa gidemiyordu kimse, korkudan (köylüler) içeri girdiler. Dumanı gördük, bomba attığı gibi duman çıktı.Kobra helikopterler geldi, buradan taradılar, taaa aşağıya, o dağa kadar kurşun yağdırdı. Kurşun nereye değiyordu, oradan ateş çıkıyordu. Bu orman, işte bu bölge bölge komple o kurşunların, o ateşlerle yanmış. Çatışma hemen hemen bir saat devam etti.Çatışmada bir tane mermi gelmiş, pencereye değmiş. Pencerenin içindeki iki tane çocuk çatışmayı izliyorlarmış. Allah etti ki çocuklara değmemiş.