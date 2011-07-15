Kobraların taradığı her yerden ateş çıkıyordu!

T24 -Silvan'ın Dolapdere köyü kırsalında perşembe günü operasyon yapan birlikteki 13 asker şehit düştü. 7 PKK'lının da hayatını kaybettiği çatışmada Genelkurmay Başkanlığı'nın "teröristlerin attığı el bombasıyla çıkan yangın nedeniyle şehit verildiği" açıklaması tartışma yarattı. Çatışmaya tanık olan Dolapdere köylüleri, öğleden sonra başlayan çatışmaya derhal müdahale eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterlerin bölgeyi bombaladıklarını öne sürdüler. Bir köylü, "bomba atılır atılmaz duman çıktığını" belirtirken, diğeri, "Kobra helikopterler geldi kurşun yağdırdı. Kurşun nereye değiyordu, oradan ateş çıkıyordu. Bu orman, bu bölge bölge komple o ateşlerle yandı" dedi. Video için tıklayınız...İşte Silvan çatışmasıyla ilgili tüm haberler!
Türkiye'yi yasa boğan çatışmanın ardından Dolapdere köyüne giden NTV muhabiri, çatışmayı izleyen köylülerle görüştü. NTV'ye çatışma anını anlatan iki köylünün açıklamaları aynen şöyle: Birinci Köylü:
Dün (perşembe günü) öğleden sonra biz burdayken, köylüler hepsi buradaydı. Bir baktık patlama oldu, silah sesleri geldi. Aradan 15 dakika, 20 dakika geçmeden beş tane helikopter geldiler buraya. Bütün köylerin etrafını bombaladılar, kurşun yağdırdılar, ondan sonra duman çıktı. Dumandan o tarafa gidemiyordu kimse, korkudan (köylüler) içeri girdiler. Dumanı gördük, bomba attığı gibi duman çıktı. İkinci köylü:
Kobra helikopterler geldi, buradan taradılar, taaa aşağıya, o dağa kadar kurşun yağdırdı. Kurşun nereye değiyordu, oradan ateş çıkıyordu. Bu orman, işte bu bölge bölge komple o kurşunların, o ateşlerle yanmış. Çatışma hemen hemen bir saat devam etti.Çatışmada bir tane mermi gelmiş, pencereye değmiş. Pencerenin içindeki iki tane çocuk çatışmayı izliyorlarmış. Allah etti ki çocuklara değmemiş.