-Kobler görevine başladı BAĞDAT (A.A) - 08.10.2011 - BM'nin yeni Irak özel temsilcisi Alman Martin Kobler görevine başladı. BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI), BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından ağustosta atanan Almanya'nın eski Irak ve Mısır Büyükelçisi Kobler'in bugün Bağdat'a gelerek görevine başladığını açıkladı. Kobler, Temmuz 2009'dan bu yana UNAMI başındaki Hollandalı politikacı Ad Melkert'in yerini aldı. BM'nin Irak'ta barış gücü askeri bulunmuyor ve UNAMİ siyasi uzlaşma, bölgesel işbirliği, seçimler, insan haklarını izleme ve kalkınma yardımı gibi alanlarda sivil misyon yürütüyor.