-KOBİ'LERE YENİ DESTEK GELİYOR ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, 2011 yılı için yeni bir 100 bin KOBİ'lik kredi faiz desteği paketi hazırladıklarını, Nisan ayında bu paketi kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi. Ergün, TRT Haber'de katıldığı 'Ekonomi Kulübü' programında, 2008 ekonomik krizinde KOBİ'lerin adeta Türkiye'nin önünü açtığını, komşularla sıfır problem politikasının da KOBİ'lere çok faydasının olduğunu söyledi. KOBİ'lerin, Türkiye'nin Afrika'ya açılım politikasından da son derece iyi yararlandığını anlatan Ergün, Afrika'nın bazı riskli pazarlarına Türkiye'deki büyük işletmeleri götürme şansının zor olduğunu ancak KOBİ'lerin büyümesi gerektiği için riskleri de göze alarak Afrika'da yer aldıklarını bildirdi. Bugün Afrika ve komşu ülkelere ihracat yapan firmaların tamamına yakınının küçük-orta boy işletmeler olduğunu ifade eden Ergün, KOBİ'lerin bu süreçte kendi ülkelerinde ayakları yere sağlam bastığı için dışarıya da açıldığını kaydetti. Ergün, KOBİ'lerin gösterdikleri bu performansla krizden çıkışta Türkiye'de anahtar rol oynadığını belirtti. KOSGEB kredilerinin kullanımıyla ilgili denetimlerin nasıl yapıldığına ilişkin soru üzerine Bakan Ergün, desteklerin mahiyetini ciddi manada değiştirdiklerini ve proje desteklerine dönüştürdüklerini söyledi. İşletmesini geliştiren, yönetim kabiliyetini güçlendirecek proje getirenlere, Ar-Ge çalışması olanlara veya güçlerini birleştirmek isteyen KOBİ'lere destek verdiklerini ifade eden Ergün, şöyle konuştu: ''Genel olarak piyasaların canlanması için, kredi mekanizmalarının hareketlenmesi için de biz kredi faiz desteği uygulaması yapıyoruz. Önce 100 bin KOBİ'ye 25 bin, 30 bin liralık bir destek paketi açıklamıştık. Ondan sonra 70 bin KOBİ'ye kademeli olarak işini geliştirme desteği verdik. 2009 ve 2010 yılında yaptığımız bu desteklerin bir başkasını 2011 yılı içerisinde de yapacağız. 2011 yılı için yeni bir 100 bin KOBİ’lik destek, kredi faiz desteği paketi hazırlıyoruz. Bu da aşağı yukarı yine 3-4 milyarlık bir rakama tekabül edecek. Biz faizine destek veriyoruz, yani anaparanın riskini banka üstleniyor. Şimdi yeni paket üzerinde çalışıyor arkadaşlar, büyük ihtimalle Nisan ayı gibi bu programı başlatacağız. Burada önceliğimiz özellikle 2010 yılındaki paketten faydalanamayan KOBİ'ler olacak.'' -''FIRSATI KAÇIRANLAR ÜZÜLMESİN''- Bu konuda 2009 ve 2010 yıllarında fırsatı kaçıranların üzülmemesi gerektiğini anlatan Ergün, KOBİ'lerin yeni yatırım yapmaları, makine teçhizat almaları için kaynakları ayırdıklarını söyledi. Yeni kredi destek paketi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Ergün, ''Arkadaşlarımız bunun ayrıntılarını çalışıyorlar, o ayrıntılar bittiği zaman yine bir basın toplantısıyla ne zaman başlayacak, şartları neler, miktarı ne kadar olacak hepsini kamuoyuyla paylaşacağız. Ama bu program vesilesiyle böyle bir çalışmamızın olduğunu ve Nisan ayı içerisinde 100 bin KOBİ'nin daha özellikle 2010 yılındaki açtığımız kredilerden, desteklerden yararlanamayanların öncelikle yararlanacağı bir paketi burada duyurmuş olalım'' dedi.