KOBİ'lere üniversiteli genç kızlar yol gösterecek

T24- Mersin'de uygulanacak ''Dış Ticaret Perileri'' projesi ile üniversite mezunu genç kızlar, verilecek eğitimin ardından istihdam edilecekleri KOBİ'lere ihracatta yol gösterecek.







Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Eğitim ve Kalkınma Vakfı (EKAV) Başkanı İbrahim Kiper, yaptığı yazılı açıklamada, AVON firmasının sponsorluğunda gerçekleştirilecek proje ile bölgedeki küçük imalatçı ve KOBİ'lerin mevcut üretim potansiyellerini ihracata yönlendirirken, yeni mezun gençlere istihdam yaratmayı amaçladıklarını belirtti.







Yaklaşık 35 kurum ve kuruluşun destek verdiği proje kapsamında, üniversite mezunu genç kızların dış ticarete yönelik teorik, yasal ve pratik bilgilerle donatılarak, işletmelerde istihdam için tercih edilen kalifiye dış ticaret uzmanı olarak yetiştirileceğini ifade eden Kiper, şunları kaydetti:

''Proje çerçevesinde 2 ay teorik, 3 ay staj eğitimi olan 5 aylık bir süreçte 'dış ticaret uzmanları' yetiştirilecek. Bu elemanlar istihdam edilecekleri KOBİ'leri ve yurt dışına açılmayı düşünen firmaları ihracata yönelterek kapasitelerini artırmaya katkı sunacak. Böylelikle genç bayanlara güçlü rol modeller oluşturularak, hem bölge ihracatı desteklenecek hem de bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacı giderilecek. Ayrıca projede yer alacak firmalara, yurt dışı pazarlara açılımlarını sağlamak üzere ücretsiz dış ticaret danışmanlık hizmeti verilecek.''







Kiper, projeye başvuracakların, 22-30 yaş arasında üniversite mezunu veya son sınıf öğrencisi olması gerektiğini bildirdi.