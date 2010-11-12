KOBİ'lere kredi desteği ve 200 bin kişiye iş imkanı

T24- Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer istihdam paketini açıkladı. 1 milyar 163 milyon lira maliyeti olan paketle başta kadın, genç ve özürlüler olmak üzere 200 bin yeni istihdam sağlanırken Küçük ve Orta Boy İşletmelere (KOBİ) 3 milyar liralık kredi desteği verilecek.







Esnafa ucuz kredi



Sanayi Bakanı Nihat Ergün tarafından açıklanan paket ile Küçük ve Orta Boy İşletmelere (KOBİ) 3 milyar liralık kredi desteği verilecek. Açıklanan pakette iyi ayrı kredi destek programı bulunuyor. İhracat Kredisi Destek Programı'nda üst limit işletme başına 200 bin dolar, Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Destek programında ise işletme başına verilecek mikro ölçekli kredinin üst limiti 30 bin lira, küçük ölçekli işletmeler için üst limit 50 bin lira, orta ölçekli işletmeler için üst limit 80 bin lira olacak.



FAİZİN % 75'İ KOSGEB'DEN



Bu çerçevede mikro kredi 10 işçiden az işçi çalıştıran, yıllık ciro toplamı 1 milyon liradan az olan, küçük ölçekli işletme kredisi 10-49 arası işçi çalıştıran, yıllık cirosu 1-5 milyon lira arası olan, orta ölçekli işletme kredisi 50-249 arası işçi çalıştıran, yıllık cirosu 5-25 milyon lira arası olan işletmelere verilecek. Kredi faizlerinin yüzde 75'ini KOSGEB, yüzde 25'ini işletme karşılayacak. Krediden yararlanmak isteyenler 23 Kasım'dan itibaren yıl sonuna kadar bankalara başvurabilecek.



KADIN GİRİŞİMCİ YAŞADI

Ölçek Endeksli'den 44, İhracat Kredisi'nden ise 5 binin üzerinde işletmenin yararlanmasını hedeflediklerini belirten Bakan Ergün, kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yaparak kredi üst limitlerini 10 bin lira daha arttırdıklarını bildirdi.



'ARABA ALAYIM DEMEK YOK'



Ergün, Ölçek Endeksli Programı'nda aylık faiz oranının yüzde 0.94, İhracat Kredisi Programı'nda yıllık faiz oranının da yüzde 3.98 olacağını açıkladı. Kredilerden 50 bin işletmenin yararlanacağını söyleyen Bakan Ergün, "Firmalar krediyi araba ihtiyacında kullanabilir mi?" sorusuna "Alamaz, Araba alayım, oğlanı evlendireyim, kızı evlendireyim, tatile gideyim yok" yanıtını verdi.



KİM NE KADAR KREDİ ALABİLECEK?







10 kişiden daha az işçi çalıştıran, 1 milyon lira cirosu olan işletme için 30 bin lira.

50'den daha az eleman çalıştıran, 5 milyon liradan az cirosu olan işletme 50 bin lira.

250'den daha az eleman çalıştıran, 25 milyon liradan az ciro yapan şirketler 80 bin lira.



200 bin istihdam



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, İstihdam Paketi'nin kadın ve gençleri kapsayan bölümünü açıkladı. Yeni düzenlemeden başta kadın, genç ve özürlüler olmak üzere yaklaşık 443 bin kişinin yararlanacak. Bunlardan 200 bini de yeni istihdam sağlanacak kişilerden oluşacak. Maliyeti yıllık 1 milyar 163 milyon lira olacak paketle işverene yüzde 5 genel prim indirimi sağlanacak. İşverenler, ilk kez çalıştıracakları kadın ve gençlere yönelik prim teşvikinden de üç yıl boyunca yüzde 100 oranında yararlanabilecek. İşverenlerin aylık prim hizmet belgesini iş yerine asma zorunluluğu da kaldırılacak.



KOT TAŞLAYANA AYLIK



Silikozis hastalığı nedeniyle iş gücünü yüzde 40 ve daha fazla kaybeden kot taşlama işçilerine 100 ile 302 lira arasında aylık bağlanacak. Önceden 20 işçi çalıştıran iş yerlerinde staj yapılabilmekte iken, 5 işçi çalıştıran iş yerlerine de staj imkanı getirilecek. Ayrıca stajyerlere ödenecek ücret brüt değil net asgari ücret üzerinden hesaplanacak.



SANATÇIYA PRİM DESTEĞİ



Sanatçı, taksi şoförleri ve geçici tarım işçileri de 17 gün prim ödeyerek, bir tam ay çalışmış sayılacak. Trafik kazası geçiren kişi yüzde 100 kusurlu ve sigortasız olsa bile sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacak. Daha önce Bağ-Kur'lu olan esnaf ya da tarım işçisi dükkanını kapatıp, SSK'lı olarak herhangi bir yerde çalışmaya başladığında, SSK'lı olarak prim ödese de, Bağ- Kur borçları devam ediyordu. Bundan sonra isteyen herkes Bağ-Kur'luluktan SSK'lılığa ya da Emekli Sandığına geçebilecek. Primini de istediği sistem üzerinden ödeyecek.



DANTEL ÖRENE SİGORTA



El sanatlarıyla uğraşan kadınlara da 2008'in Ekim ayından önce ve sonra şartı aranmadan, tarım sigortalıları gibi 17 gün prim ödeyerek 30 günlük hizmet sağlanacak. Ayrıca, büyük bölümünü ev hanımlarının oluşturduğu yurtdışında bağımsız çalışan ve sigortalılığını borçlanmak isteyen kişilere de aylık bağlanması hakkı getirilecek. Özürlü çalıştırma imkânı bulunmayan işletmeler başka firmalar üzerinden zorunluluğu yerine getirecek. Yeşil kart kullananların çalışmaya başlaması durumunda bu kartı iptal edilmeyecek; sadece askıya alınacak. Mevsimlik tarım işçileri de sigorta hakkına kavuşacak.

