-KOBİ'lere gümrük kolaylığı ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Gümrük işlemlerinin daha hızlı yapılması amacıyla ''onaylanmış kişi statüsü'' sisteminde A ve B sınıfı için geçerli olan avantajların önemli bir bölümünden artık KOBİ'lerin dahil olduğu C sınıfı da yararlanabilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gümrük işlemlerinin hızlı, güvenli ve basit bir şekilde yürütülerek ticaretin kolaylaştırılmasını hedefleyen Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, onaylanmış kişi statüsüne ilişkin yeni düzenlemeleri hayata geçirdiği kaydedildi. Açıklamada, gümrük işlemlerinde kolaylık sağlayan ''onaylanmış kişi statüsü'' sisteminin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında yürürlüğe giren tebliğ ile A ve B sınıfı için geçerli olan avantajların önemli bir bölümünün artık küçük ve orta ölçekli işletmelerin dahil olduğu C sınıfının da yararlanabileceği bildirildi. Gümrük işlemlerinde güvenirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş kişilere, gümrük ve dış ticaret işlemlerinde bazı kolaylıklar sağlayarak gümrük işlemlerini hızlandırmak amacıyla onaylanmış kişi statüsü tanındığı hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi: ''Gümrük işlemlerinde önemli kolaylıklar sağlayan Onaylanmış Kişi Statüsü güvenirlik ve performans kriterlerine bağlı olarak, dış ticaret hacmi ve istihdam düzeylerine göre A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı olmak üzere üçe ayrılıyor. Düzenlemeyle daha önce sadece A ve B sınıfı onaylanmış statü belgesi sahibi kişilere tanınan eşyanın fiziki muayene ve belge kontrolüne tabi olmadan gümrük işlemlerinin yapıldığı ve eşyanın sonradan kontrolüne ağırlık verilen mavi hat uygulamasından yararlanma yetkisi, küçük ve orta ölçekli firmaların ihracatlarını daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerine de tanınıyor. KOBİ'lerin Gümrük Birliği kapsamındaki yapacakları ihracatların hızlandırılması ve maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla getirilen bir diğer düzenlemeyle, A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve onaylama yetkisi alabilme koşulu, C sınıfı için bir yıl içerisinde 50 adet A.TR belgesi düzenlenmiş olma olarak belirlendi.''