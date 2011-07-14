-KOBİ'LERE BORSA DESTEĞİ ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, KOBİ'lerin borsaya açılırken yapacakları masrafların, 100 bin liraya kadar olan kısmını KOSGEB'in karşılayacağını bildirdi. Bakan Ergün, bağımsız denetim yaptırmak isteyen KOBİ'lerin de 10 bin Türk Lirasına kadar geri ödemesiz şekilde KOSGEB tarafından destekleneceğini bildirdi. Bakan Ergün, OSTİM Çıraklık Eğitim Vakfı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ''KOBİ'ler İçin Alternatif Finansman İmkanı: KOBİ'ler Borsaya Açılıyor'' konulu bilgilendirme toplantısında konuşma yaptı. Konuşmasında KOSGEB tarafından, KOBİ'lere verilecek yeni destekler konusunda bilgiler veren Ergün, borsaya açılmak isteyen KOBİ'ler için özel bir destek programını devreye aldıkların bildirdi. Bu program kapsamında, KOSGEB aracılığı ile borsaya açılacak KOBİ'lerin yapacakları masrafların, 100 bin liraya kadar olan kısmının karşılanacağını belirten Ergün, bunun ise KOBİ'ler için çok önemli bir fırsat olduğunu kaydetti. KOBİ'lerin bu maliyetlerinin onda 1'e kadar indirildiğini belirten Bakan Ergün, ''Başka bir firma 10 lira masraf ediyorsa, bir KOBİ 1 lira masraf edecek. O 1 liranın da büyük bir bölümünü KOSGEB vasıtasıyla biz karşılamış olacağız'' dedi. Ayrıca Bağımsız Denetim Desteği adı altında bir başka programı da devreye aldıklarını anlatan Bakan Ergün, bu program kapsamında bağımsız denetim yaptırmak isteyen KOBİ'lere KOSGEB aracılığıyla 10 bin Türk Lirasına kadar geri ödemesiz destek sağlanacağını açıkladı. Bu desteğin ise KOBİ'lerin borsaya girip girmemeleriyle ilgisi bulunmadığını belirten Ergün, şunları kaydetti: ''Borsayaya girmek istemeyebilirsin. Daha şartların müsait değildir. Henüz kafanda olgunlaşmamıştır. (Ama ben bir bağımsız denetim kuruluşunun denetiminden geçeyim. Şöyle bir check up yaptırayım kendime. Ben nasıl bir firmayım bir göreyim. Hem ben tanıyım kendimi hem başkası tanısın. İcabında iş ilişkisi kurduğum diğer firmalara, bankalara, başkalarına derim ki bak ben bağımsız denetim kuruluşunun denetiminde geçmiş bir firmayım. işte özelliklerim bu. Yani palavra atmıyorum, şöyleyim, böyleyim diye. Kendimi övmek gibi olmasın. Firma, (Sen kendini övüyorsun kardeşim. Bakalım senin övdügün gibi mi?) diyecekse birisi. İşte bağımsız denetim kurumunun raporu burada.'' Bağımız denetim yaptırmak isteyen firmaların kurumsallaşması, şeffaflaşması, yönetim kabiliyetinin gelişmesi, kendisini iyi tanıması ve nerede eksiklikleri olduğunu görmesi için böyle bir destek vereceklerini belirten Ergün, söz konusu 10 bin liralık desteğin tamamının ise hibe şeklinde gerçekleştirileceğini kaydetti. Ergün, KOBİ'lerin bağımsız denetim için yapacağı masrafın da belki 10 bin lira belki de bunun biraz üzerinde olacağını söyledi.