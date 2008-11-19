KOBİ’lere 350 milyon YTL’lik kriz desteği

Küresel kriz devam ederken, hükümet reel sektör için beklenen destek paketini açtı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, düzenlendiği basın toplantısında, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB), imalatçı esnaf ve sanatkârlarla KOBİ’lere yönelik destek kredi paketini açıkladı.



Sanayi Bakanı, KOSGEB’in 2008 yılı bütçesindeki kalemlerden yapılan aktarmalar ve kredi programlarının bakiyelerinden oluşturulan bir kaynakla, imalatçı esnaf ve sanatkarlarla KOBİ’lere Yönelik Sıfır Faizli İstihdam Endeksli Cansuyu Kredisi Desteği Programını başlattıklarını bildirdi.



KOSGEB kaynaklarından ayrılan bu kaynakla 7 banka aracılığıyla toplam 350 milyon YTL tutarında kredi kullandırılacağını belirten Çağlayan, bu destek paketini tamamen 2008 yılı kaynaklarından yarattıklarına dikkati çekti.



Cari faizlerin yüzde 25’leri geçtiği, krediye ulaşmada, finans desteği bulunmasında sorun yaşandığı bu günlerde, kaynağın 7 katına ulaşan 350 milyon YTL’lik bir kredi hacminin imalatçı esnaf ve sanatkarlarla KOBİ’lere sıfır faizle kullandırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Çağlayan, kredi programına başvuruların 26 Kasım’da başlayacağını kaydetti.



Çağlayan, bu programda, imalatçı esnaf ve sanatkar ile 2008 yılı Ekim ayı itibariyle çalışan sayısı 9’a kadar olan mikro ölçekli KOBİ’lere 25 bin YTL, pozitif ayrımcılık uygulayarak imalatçı kadın esnaf ve sanatkarlara ise 30 bin YTL kredi kullandıracaklarını söyledi.



KOBİ’lerde ise Ekim ayı itibariyle 9’un üzerinde çalışanı olanlara, bu sayının üzerindeki çalışan başına 2 bin YTL artı kredi sağlanacağını ifade eden Çağlayan, söz konusu 2 bin YTL’nin 25 bin YTL’lik limitin üzerine ekleneceğini anlattı. Çağlayan, “Böylelikle, örneğin 35 çalışanı olan bir KOBİ, 9’a kadarki çalışanı için 25 bin YTL alacak, artı 26 çalışanı için de 52 bin YTL olmak üzere toplam 77 bin YTL kullanabilecektir” dedi.



Çağlayan, programda kullanılacak 50 milyon YTL’lik kaynağın KOSGEB tarafından karşılanacağını, faizinin de yine KOSGEB tarafından ödeneceğini bildirdi.



Üst limit 100 bin YTL



KOBİ’lere sağlanacak can suyu desteğinin üst limitinin ise 100 bin YTL olacağını belirten Çağlayan, bu programda kredi kullanacak olan esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ’lerin, krediyi, ilk 3 ayı ödemesiz, kalanı aylık eşit taksitler halinde olmak üzere toplam 12 ayda ödeyeceğini bildirdi.



Çağlayan, program kredisinin yüzde 20’sinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde, yüzde 20’sinin diğer kalkınmada öncelikli yörelerde ve yüzde 60’ının da normal yöre ve gelişmiş yörelerde bulunan esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ’lere kullandırılacağını vurguladı.



Kredi uygulamasına 7 bankanın katılacağını ifade eden Çağlayan, bu bankaların Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank, Şekerbank, Türkiye Ekonomi Bankası ve Fortisbank olarak belirlendiğini söyledi.



Kalıcı olan tek şey üretim



Krizle birlikte ekonominin sadece ekranlardaki rakamlardan ibaret olmadığının çok net anlaşıldığını belirten Çağlayan, şöyle devam etti: “Dünyada ve Türkiye’de bugüne kadar yaşanan en büyük yanılgı (finans sistemi, bankacılık sistemi, borsa iyiyse ekonomi de iyidir) şeklindeki bakış açısıydı. Dünyadaki finansal sistemin üzerindeki örtü açılınca anladık ki ekonomilerde gerçek olan kalıcı olan tek şey, istikrarlı, çevreye ve emeğe saygılı, yenilikçi üretimdir. Yani bizzat reel sektördür. İşte bu nedenledir ki biz de hükümet olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olarak reel sektörümüze destek enstrümanlarımızı bir bir uygulamaya koyuyoruz.”



Bakanlık olarak küresel kriz tartışmaları gündeme gelmeden 2007’nin son çeyreğinden itibaren KOSGEB eliyle özellikle esnaf ve sanatkarlara ve KOBİ’lere çok önemli finansman desteği verildiğini vurgulayan Bakan Zafer Çağlayan, şunları kaydetti:



“2007 yılında KOBİ’lere 193 milyon YTL’lik KOSGEB desteğiyle, 1 milyar 363 milyon YTL kredi hacmi oluşturduk. Bu kredi çerçevesinde 26 bin 124 kişilik istihdam sağlandı. 2008 yılına girildiğinde KOSGEB desteklerinin daha fazla KOBİ’ye ulaşmasını teşvik etmek için Bakanlar Kurulu Kararıyla sadece kamu bankalarıyla yapılan destekleri, özel bankaların da giderebileceği bir şekle çevirdik. Bu değişiklikle birlikte KOBİ Yatırım Destekleme Programı kapsamında 2 bin KOBİ’nin yatırım amacıyla satın alacakları makine teçhizat için 18 ay vadeli sıfır faizli cansuyu kredi desteğini devreye soktuk.”



Esnaf ve sanatkâra ilk kez faizsiz kredi verildi



Bakan Çağlayan, Esnaf ve Sanatkar Destek Kredi Programıyla da imalatçı esnaf ve sanatkarlara sıfır faizli cansuyu kredisi verildiğini, bu programa 17 Kasım 2008 itibariyle yapılan 6 bin 297 başvurudan kredisi onaylanan 5 bin 853 imalatçı esnaf ve sanatkara 148 milyon YTL kredi kullandırıldığını bildirdi.



Bu kredilerin sıfır faizli, 18 ay vadeli ve ilk 6 ayı geri ödemesiz olduğunu yineleyen Bakan Çağlayan, söz konusu uygulamanın Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu, ilk kez esnaf ve sanatkara faizsiz kredi verildiğini söyledi.



KOSGEB’in 2008 yılı bütçesindeki kalemlerden yapılan aktarmalar ve kredi programlarının bakiyelerinden oluşturulan bir kaynakla, İmalatçı Esnaf ve Sanatkarlarla KOBİ’lere Yönelik Sıfır Faizli İstihdam Endeksli Cansuyu Kredisi Desteği Programını başlattıklarını belirten Çağlayan, bu kapsamda toplam 350 milyon YTL tutarında kredi kullandırılacağını bildirdi.

