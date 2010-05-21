KOBİ'lere 263 milyon liralık destek paketi

T24- KOSGEB’in , KOBİ’lere 2010 yılında vereceği destek paketi açıklandı. Altı ayrı başlıkta verilecek paketler içinde en büyük desteği ar-ge ve inovasyon projeleri ile güçlerini birleştiren, işbirliği yapan işletmeler alacak. Yeni paket çerçevesinde 263 milyon TL kaynak aktarılacağını söyleyen Bakan Ergün, bu rakamın zaman içinde 300 milyon TL'ye de çıkabileceğini belirtti.







Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, bugün Bakanlık binasında düzenlediği toplantıyla yeni KOBİ Destek Paketi'ni açıkladı ve basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Yeni desteklerin ekonominin temel doğrularıyla birebir örtüştüğünü vurgulayan Bakan Ergün, reel sektörün makro planda sorun yaşadığı teknoloji, ürün tasarımı, ihracat, markalaşma, inovasyon ve kümelenme gibi alanlara ağırlık vereceklerini açıkladı. Yeni destek programlarının reel sektörün dönüşümünü sağlayacak ve güçlü makroekonomik yapıyı anlamlı ve değerli hale getirecek programlar olduğunu söyleyen Bakan Ergün, bu destek programlarının uygulamaya girmesiyle birlikte, kurum teşkilat yapısını güçlendirmek için, 81 ilde KOSGEB Merkez Müdürlüğü açılması kararını da aldıklarını belirtti. 263 milyon TL'lik kaynak ayırdıkları yeni destek modellerinin, işletmelerin, meslek örgütlerinin ve akademik çevrelerin görüş, ihtiyaç, talep ve beklentilerini dikkate alarak katılımcı bir anlayışla hazırlandığını belirten Bakan Ergün, farklı bölge, sektör ve ölçeklerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin farklı ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etti. Erişimi kolay, etkin, yalın ve esnek bir program hazırladıklarını kaydeden Bakan Ergün, böylece katma değeri ve rekabet gücü yüksek, gelişme potansiyeli olan sektörlere öncelik vereceklerini, nitelikli KOBİ'lerin nitelikli bir şekilde desteklenmesini sağlayacaklarını ifade etti. Bakan Ergün bu çerçevede hazırladıkları 6 adet destek programı olduğunu belirterek, bunları şöyle sıraladı:



"KOBİ Proje Destek Programı, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, Genel Destek Programı."



Bakan Ergün, konjonktürel gelişmeler ışığında yeni destek programlarının devreye alınmasının da mümkün olacağını vurguladı.



KOBİ proje desteklerinde üst limit 150 bin TL



KOBİ Proje Destek Programı'yla işletmelerin; üretim, yönetim ve organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve benzer alanlarda sunacakları projeleri desteklenecek. İşletmelere 150 bin TL'ye kadar verilecek desteğin oranı 1'inci ve 2'inci bölgelerde yüzde 50, 3'üncü ve 4'üncü Bölgelerde yüzde 60 olacak. Üst limit 150 bin TL olarak uygulanacak. Bu destek programıyla KOBİ'lerin de elini taşın altına koyacağını söyleyen Bakan Ergün, KOBİ Proje Destek Programı ile işletmelere özgü sorunların yine işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir program oluşturduklarını ifade etti. Bu program ile, KOBİ'lerin kendi projelerini kendilerinin hazırlamalarını, kendi beceri ve noksanlarını daha iyi tanımalarını sağlayacaklarını söyleyen Bakan Ergün, "Böylece KOBİ'lerde proje kültürü ve bilinci oluşturacak, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerini güçlendireceğiz. Belli kaynakları en verimli şekilde kullanarak en iyi sonuçlar elde etmenin yolu nitelikli projelere sahip olmaktır. Proje bazlı çalışmak, uzun süreli planlar yapmanın ve değişen koşullara uyum sağlama becerisi kazanmanın anahtarı olacak. İşletmelerin çağa uygun dönüşümleri, tepeden inmeci bir yaklaşım yerine yönlendirici bir usulle sağlanması mümkün olacak" dedi.



AR-GE ve yenilikçi destekleri iki alt programdan oluşacak



2'inci destek programı olan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı'yla KOBİ'lerde Ar-Ge ve yenilikçilik geliştirilecek, bu alandaki çalışmaların ticarileşmesi ve böylece Türkiye'nin rekabet gücü artırılacak. Bu program, 2 alt programdan oluşacak. Ar-ge ve İnovasyon alt programı kapsamında 5 bin TL eğitim desteğinden 100 bin TL makine teçhizat donanım desteğine kadar değişik limitlerde geri ödemesiz ve 200 bin TL geri ödemeli; Endüstriyel Uygulama alt programı kapsamında ise 18 bin TL'den 150 bin TL'ye kadar geri ödemesiz ve 200 bin TL geri ödemeli destek sağlanacak. Bu destek programında destek oranını tüm bölgelerde yüzde 75 olarak uygulanılacak. Bakan Ergün, Türkiye Avrasya ve Avrupa'nın üretim ve teknoloji üssü yapmak adına, bu destek programının son derece faydalı olacağına inandıklarını söyledi. Programın, bakanlığın bu alanda yürütmekte olduğu Ar-Ge Merkezleri, San-tez Projesi, tekno-girişim sermayesi desteği ve teknoparklar gibi uygulamalara da derinlik kazandırıp, bütünlük sağlayacağının altını çizen Bakan Ergün, "Günümüzde dünya genelinde başarılı olmanın ve tercih edilmenin en kestirme yolu farklı olmak, farklılık oluşturmaktır. Eşyaya farklı bakmamızı sağlayacak, üretim ve ticarete farklılık getirecek rasyonel bütün fikir ve projelerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu



Tematik proje desteğinin üst limitine teklif çağrısında yer verilecek



Tematik Proje Destek Programı Çağrı Esaslı Tematik Programı ve Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı olmak üzere 2 alt programdan oluşacak. Meslek Kuruluşu Destek Programı ile verilecek olan desteğin üst limiti 150 bin TL olup, Tematik Proje Destek Programı ile verilecek desteğin üst limitine ise ilgili teklif çağrısında yer verilecek. Program destek oranını 1'inci ve 2'inci Bölgelerde yüzde 50; 3'üncü ve 4'üncü Bölgelerde ise yüzde 60 olarak uygulanacak. Bakan Ergün, Tematik Proje Destek Programı ile makro stratejilerde belirlenen öncelikli tematik alanlardaki bölgesel ve sektörel ihtiyaçları karşılayacak, KOBİ'lerin uluslararası önceliklere uyumunu sağlayacak ve meslek kuruluşlarının KOBİ'leri geliştirmek için daha fazla proje hazırlamalarını teşvik edeceklerini söyledi. Bu kapsamda, örnek olarak KOBİ'lerin sermaye piyasalarına açılmalarını sağlamak, yöresel kaynakları ekonomiye kazandırmak, çevreye duyarlı üretim sistemleri oluşturmak, ana ve yan sanayi ilişkilerini geliştirmek gibi tematik alanları destekleyeceklerini belirten Bakan Ergün, Program, Meslek Kuruluşu, KOBİ ve KOSGEB işbirliği ve iletişimini güçlendirme noktasında önemli bir rol üstleneceğinin altını çizdi. Çağrılı proje programları ile belirlenecek temalarla, KOBİ desteklerinin daha spesifik alanlara kaydırılmasının mümkün olduğuna değinen Bakan Ergün, "Özellikle meslek kuruluşlarının sorumluluğunun artması, AB fonlarından yararlanmayı sağlayacak proje sayısını artıracak" dedi.



İşbirliği-güçbirliği programıyla 250 bin TL geri ödemesiz destek verilecek



İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı kapsamında, ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar ile ortak imalat ve hizmet sunumu gibi alanlarda bir araya gelen işletmelerimize destekler sağlanacak. Program kapsamında, 250 bin TL geri ödemesiz ve 500 bin TL geri ödemeli destek verilecek. Destek oranı 1'inci ve 2'inci Bölgelerde yüzde 50; 3'üncü ve 4'üncü Bölgelerde ise yüzde 60 olarak uygulanacak. İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı'yla Türkiye'nin üretim yapısının en sıkıntılı özelliklerinden biri olan küçük ve dağınık işletmelerden kaynaklanan sorunlara çözüm üreteceklerini bildiren Bakan Ergün, küçük ve dağınık örgütlenmenin işletmelerin ölçek ekonomisinden yararlanmalarını engellediğini, maliyetleri artırdığını, kalite yükseltici adımları ise yavaşlattığını söyledi. 'Küçük olsun, benim olsun' anlayışını doğru bulmadığını belirten Bakan Ergün, işletmelerimizin birleşme, işbirliği ve ortaklık yoluyla, mevcut pastayı büyütmelerini istediklerini vurguladı. Bakan Ergün, bu programın KOBİ'lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi tek başlarına çözemeyecekleri birçok soruna çözüm bulmalarını sağlayacağını ifade etti.



Yeni girişimci desteğiyle 27 bin TL geri ödemesiz destek kullandırılacak



Girişimcilik Destek Programı'nın içeriğinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği ve İş Geliştirme Merkezi Desteği olmak üzere 3 uygulama bulunuyor. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kapsamında genel ve özel hedef gruplarına ücretsiz Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verilecek. Yeni Girişimci Desteği kapsamında 27 bin TL geri ödemesiz ve 70 bin TL geri ödemeli destek kullandırılacak. Örneğin 27 bin TL'yi belirlerken, işini kuran yeni girişimcilere geri ödemesiz 5 bin TL işletme kuruluş desteği, 10 bin TL makine teçhizat ve ofis donanımı desteği ile aylık bin TL'den toplam 12 bin TL işletme giderleri esas alındı.



Geri ödemesiz iş geliştirme merkesi desteği 25 ile 600 bin TL arasında değişecek



İş Geliştirme Merkezi Desteği kapsamında ise 25 bin TL'den 600 bin TL'ye kadar geri ödemesiz İŞGEM Kuruluş Desteği; 100 bin TL geri ödemesiz İŞGEM İşletme Desteği verilecek. Destek oranı 1'inci ve 2'inci Bölgelerde yüzde 60, 3'üncü ve 4'üncü Bölgelerde yüzde 70, girişimcinin kadın veya özürlü olması durumunda ise bu oranları 1'inci ve 2'inci Bölgelerde yüzde 70, 3'üncü ve 4'üncü Bölgelerde ise yüzde 80 olarak uygulanacak. Girişimcilik Destek Programı ile ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliği destekleyecek, başarılı ve sürekliliği olan işletmeler kurulmasını sağlayacaklarını söyleyen Bakan Ergün, "Bu üç program, yeni işletmelerin kurulmasını kolaylaştıracağı gibi, işletmeler için en kritik olan ilk yılların da daha iyi yönetilmesini sağlayacak. Bu program kadın, genç ve özürlü girişiminin de artmasını sağlayacağı için, sosyal açılardan da önem taşıyacak" dedi.



Nitelikli eleman istihdam desteği 20 bin TL



Son program olan Genel Destek Programı ile, çok daha fazla sayıda işletmeye ulaşılacak. Satışları, ürün ve hizmet kaliteleri, verimlilikleri ve rekabet güçleri artan işletmeler oluşturulacak. Bu kapsamda fuar, tanıtım, eşleştirme, nitelikli eleman istihdamı, danışmanlık, enerji verimliliği, sınai mülkiyet halkları, tasarım, belgelendirme, test ve analiz gibi alanları desteklenecek. Örneğin nitelikli eleman istihdamı desteğinde 20 bin TL'ye kadar, fuar desteklerinde 30 bin TL'ye kadar, tasarım desteğinde 15 bin TL'ye kadar destekler sağlanacak. Böylece bir proje kapsamında olmayan ancak rekabet gücü gelişimine katkı sağlayan faaliyetleri de destekleme imkanı bulunacak. Bu desteklerden faydalanan KOBİ'ler zamanla proje hazırlama becerilerini de artırarak, proje bazlı desteklerden yararlanma imkanı bulacak. Genel Destek Programında destek oranı 1'inci ve 2'inci Bölgelerde yüzde 50, 3'üncü ve 4'üncü Bölgelerde ise yüzde 60 olarak uygulanacak.



"Eski sistemde işletmeler tekrar acil kapısına düşüyordu"



Eski sistemde işletmelerin KOSGEB'i acil servis gibi algıladığını, başları derde düşünce KOSGEB'in kapısını çaldıklarını belirten Ergün, kullanılan kredilerin sorunlara geçici çözümler sağladığını vurguladı. Sorunun bir süreliğine ertelendiğini belirten Bakan Ergün, sorunun kaynağından kurutulmadığını, işletmelerin yaptıkları hataları yapmaya devam ettiğini, bir süre sonra tekrar acil servisin kapısını çalmak durumunda kaldıklarını vurguladı. "Şimdi KOSGEB'i aile hekimliği uygulamasına geçiriyoruz, sorunları çözmek kadar, sorunların ortaya çıkmasını engellemeye yönelik de adımlar atıyoruz" Bakan Ergün, KOBİ'lerin sadece hayatta kalmalarını değil, hayatlarını sağlıklı ve güçlü bir şekilde sürdürmelerini amaçladıklarını ifade etti. Ergün, "Elbette KOBİ'lerin yaşadığı her problemi çözecek kurumsal bir kapasite oluşturmamız mümkün değil; ancak KOBİ'lerin kendi problemlerini çözebilecek bilgi ve tecrübeye ulaşmalarını sağlayacak adımlar atabiliriz" dedi.



Seneye destek programlarının bütçesi 500 milyon TL'ye çıkabilir



Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün KOSGEB destek programını açıkladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Açıklanan 6 paketi içeren KOSGEB destek programına toplam ne kadar kaynak ayrıldığının sorulması üzerine Ergün, "Bu yıl 400 girişimciyi destekleyeceğiz. Bu kaynak sadece KOSGEB kaynaklarıyla sınırlı. Bu destekler için 263 milyon TL gibi bir rakam destekler ayırdık. Bu rakamı süreç içerisinde 300 milyon TL'ye de çıkarabiliriz. Belki önümüzdeki yılın bütçesi 300 milyon değil 500 milyon olacak. Bu kaylardan İŞKUR ve Kalkınma Ajansının kaynaklarından söz etmiyorum" cevabını verdi.



"Risk almadan desteklemeyeceğiz"



Verilen bu desteklerden gerçekten yararlanılıp yararlanılmadığının nasıl anlaşılacağını sorusu üzerine Ergün, bu konuda deneyimlerin olduğunu, girişimciler için eğitim programlarının olduğunu ifade etti. Ergün, "Gerçekten işletmeye dönüşecek olanlarla, elini taşın altına sokacak olanlarla destek veriyoruz" dedi. Ergün,konuyla ilgili şöyle devam etti:

"Bunlar proje bazlı destekler, hayata geçirilebilir nitelikte projeler olacaktır. Teknik bir ekip reel proje olup olmadığına karar verecektir. Sonrada takip mekanizması olacak. Sonrada bir takip mekanizması olacak sen al bunu ne halin varsa gör değil. Biz tekno girişimcilere teknoparklarda yer açtık. Orada arkadaşlar şirketlerini kurdular. 100 bin TL hibe verdik. Başarısızda olabilirler ama risk almazsanız tekno girişimciyi destekleyemezsiniz. Birçok proje arasından bu projeler seçiliyor."



"Destek sonuçlarıyla ilgili rapor paylaşılacak"



Ergün ayrıca bir soru üzerine yapılan desteklerin sonuçlarını içeren bir raporun kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti. Ergün, "Bunların sahada ölçülebilmesiyle alakalı bir saha çalışması başlattık" dedi. Ergün ayrıca konuşmasında destekleme programı kapsamında, nitelikli KOBİ'lerin desteklenmesinin ve KOBİ'lerin nitelikli olmasının sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Ergün öte yandan, bütün KOBİ'lere birleşin demediklerini ortak iş yapma kültürünü geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti.