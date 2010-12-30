-KOBİ'LERE 1 MİLYAR LİRALIK MÜJDE ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, KOBİ'lere yönelik ihracat kredisi destek programı ile ölçek endeksli büyüme kredisi destek programında toplam 2,5 milyar lira olarak belirledikleri kredi hacmini, 1 milyar lira artırarak, 3,5 milyar liraya çıkardıklarını bildirdi. Ergün, ihracat kredisi destek programı ile ölçek endeksli büyüme kredisi destek programına başvuruda bulunanların tamamına yakınının bu desteklerden yararlanabileceklerini de kaydetti. Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) ile gerçekleştirdiği sohbet toplantısında soruları yanıtlayan Ergün, en son KOBİ'lere yönelik başlattıkları ihracat kredisini 5 bin firmaya kullandırmayı öngördüklerini, ancak 7 bin başvurunun olduğunu, söz konusu firmaların tamamını bu krediden yararlandıracaklarını bildirdi. Ölçek endeksli büyüme kredisi destek programından yararlanmasını öngördükleri firma sayısını ise 45 bin olarak planladıklarını anımsatan Ergün, ancak bu kredi için yaklaşık 73 bin başvuru olduğunu, bunlardan bir kısmının şartlarının tutmadığını, bu yüzden 65 bin firmanın bundan yararlanacağını belirtti. Bakan Ergün, söz konusu iki destek programı için daha önce oluşturulan 2,5 milyar liralık kredi hacminin,3,5 milyar liraya çıkarıldığını söyledi.