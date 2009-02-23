KOBİ’lere 1 milyar dolarlık 6 ay vadeli kredi

Kimler yararlanabilecek?



‘Bazı tedbirlerin olumsuz etkisi olabilir’

Çağlayan, düzenlediği basın toplantısında, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) ihracatçı KOBİ’leri desteklemesi kapsamında başlatılan kredi programının, altı ay süreli olacağını ve faizinin yüzde 1.18 olarak belirlendiğini ifade etti. KOBİ’lerin kullanacağı kredinin faizinin üçte ikisini KOSGEB karşılayacak.Kredilerin ödemesi altı ayın sonunda tek seferde gerçekleştirilecek ve KOBİ’lere 200 bin dolara kadar kredi kullandırılabilecek. KOBİ’ler, komisyon ve gerekmesi halinde ipotek ekspertiz bedeli dışında, peşin olarak faiz ödemeyecekler. Bütün KOBİ’lerin üst limitten kredi kullanması durumunda, destekten yararlanacak olan işletme sayısı 5 bini bulabilecek.Çağlayan’ın verdiği bilgiye göre, söz konusu kredi için Ziraat Bankası, İş Bankası, Halk Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, TEB, Şekerbank, Fortis ve HSBC bankaları aracılık edecek.Çağlayan, bankaların KOBİ’lerden talep edebileceği komisyon oranının binde 5’le sınırlı olduğunu belirterek, “Yani bankalar, binde 5’ten fazla hangi ad altında olursa olsun komisyon talep edemeyecekler ve başka bir masraf çıkaramayacaklardır... Performans kriterlerimize uymayan, zorluk çıkaran bankalar, daha sonraki KOSGEB kredilerine kesinlikle dahil edilmeyecek” şeklinde konuştu.Vergi ve sosyal güvenlik kurumu borcu olan KOBİ’ler, kredi desteğinden, borçları mahsup edilmek suretiyle yararlanabilecek.“Talep ve pazar sorunu yaşayan imalatçı-ihracatçı KOBİ’lerimizi, ihracata yönlendirmek ve yeni pazarlara açılmalarını sağlamak amacıyla yeni program devreye alınıyor” diyen Çağlayan, 1 milyar dolarlık yılın ilk kredisinin, KOSGEB’in 2008 yılındaki toplam kredi hacmine eşit olduğuna dikkat çekti.Çağlayan, kullandırılacak kredinin yüzde 30’unun kalkınmada öncelikli yörelere, yüzde 70’inin de normal ve gelişmiş yörelere tahsis edildiğini ifade etti.Çağlayan, küresel kriz ortamında hükümetin alacağı bazı tedbirlerin genişlemeler yaratabileceğini ve bunun üzerinde çalışılan ekonomik program üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceğini söyledi.Önceliğin enflasyon olmadığını, tek haneli enflasyonun Türkiye için önemli bir kazanım durumunda bulunduğunu kaydeden Çağlayan, şunları söyledi: “Bu ortamda bizim yatırım, istihdam, üretimimizin, tüketimimizin devam ediyor olması gerekir. Bunun için ekonomiyi büyütecek olan tedbirler alınabilir. Bunu yaparken kriz öncesindeki katılık içinde olmamız mümkün değil, bunu net olarak ifade edeyim. Bugünkü duruma çözüm getirecek olan çalışmalar neyse yapılacak. Bunun program üzerinde menfi etkileri olacaktır. Sistemin tüketimi canlandıracak olan mekanizmalara ihtiyaç var. Bazı şeyleri kenara bırakıp bugünkü şartlar uygun davranışlar olmalı. ”Çağlayan hükümetin bugüne kadar 40’a yakın tedbiri alarak uygulamaya koyduğunu ve kriz karşısında proaktif davrandıklarını vurguladı.