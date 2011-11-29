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Ekonomi

KOBİ'ler için Kobideniz.com yayında

DenizBank, KOBİ'ler için yeni bir internet sitesini hayata geçirdi. Bankanın yazılı açıklamasına göre, dün aktif olan www.kobideniz.com, KOBİ'ler için dijital platformdaki bu

29 Kasım 2011 02:00

 T24- DenizBank, KOBİ'ler için yeni bir internet sitesini hayata geçirdi. Bankanın yazılı açıklamasına göre, dün aktif olan www.kobideniz.com, KOBİ'ler için dijital platformdaki buluşma noktası olacak. Sitede farklı bilgi kaynakları, ürün hizmetler, röportajlar ve KOBİ'lerin hikayeleri yer alacak.


www.kobideniz.com'un tanıtımı için hazırlanan ''KobiDeniz Reklam Arası'' kampanyasıyla KOBİ'lerin, çekeceği reklam filmlerinden başarılı bulunanlara ödül verilecek. 30 Ocak 2012 tarihine kadar geçerli olacak kampanya sonunda, jüri tarafından seçilen ilk 3 filmin sahibi KOBİ'ler, DenizBank reklamlarının da çekildiği Maldivler'de 1 Mayıs–31 Aralık 2012 tarihleri arasında 5 gece çift kişilik tatil kazanacak.


DenizBank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun, siteye ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı:


''KobiDeniz'i, hedef kitlesine doğru bir şekilde hitap edebilmesi için basit, dinamik, eğlenceli ve çeşitli avantajlar sunacak bir şekilde dizayn ettik. Yeni sitemiz bankamızın CRM (Müşteri İlişki Yönetimi) altyapısı ile entegre olarak tasarlandı. Böylelikle orta ve uzun vadede sitemize üye olan ziyaretçilerden oluşan güçlü bir müşteri veri tabanı da elde edebileceğiz. Üyelerimizin, sitede yaptıkları işlemlerde puan kazanmalarını ve bu puanları farklı kampanyalar ile kullanabilmelerini de önümüzdeki dönem planlarımız içine aldık. Sitemizin üyesi olan esnaf ve KOBİ'ler, sitede ilan verebilecek, forumlar üzerinde çeşitli konular hakkında fikir alışverişinde bulunabilecek, sosyal medya platformlarındaki gibi birbirleri ile arkadaş olabilecek ve kendilerine yönelik özel kampanya, fırsat ve haberlere ulaşabilme gibi çeşitli fonksiyonlardan da faydalanabilecek.''

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