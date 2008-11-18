KOBİ'ler için 350 milyonluk kredi programı başladı

Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan, KOSGEB'in 2008 bütçesinden yapılan aktarmalar ve kredi programları bakiyelerinden oluşturulan bir kaynakla, imalatçı esnaf ve sanatkarlarla KOBİ'lere yönelik 'sıfır faizli kredi desteği programı'nı başlattıklarını bildirdi...



Bakan Çağlayan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında düzenlendiği basın toplantısında, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), imalatçı esnaf ve sanatkarlarla KOBİ'lere yönelik destek kredi paketini açıkladı.



Çağlayan, KOSGEB'in 2008 yılı bütçesindeki kalemlerden yapılan aktarmalar ve kredi programlarının bakiyeleriyle oluşturulan 50 milyon YTL'lik kaynakla, imalatçı esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ'lere yine sıfır faizli, "İstihdam Endeksli Cansuyu Kredisi Desteği" programını başlattı.



50 milyon YTL'lik kaynakla ulaşılacak kredi hacminin 350 milyon YTL olduğunu ifade eden Çağlayan, bugün açıkladığı destek paketinin, tamamen KOSGEB'in 2008 yılı kaynaklarından yaratıldığını bildirdi.



Cari faizlerin yüzde 25'leri geçtiği, krediye ulaşmada, finans desteği bulunmasında sorun yaşandığı bu günlerde, kaynağın 7 katına ulaşan 350 milyon YTL'lik bir kredi hacminin imalatçı esnaf ve sanatkarlarla KOBİ'lere sıfır faizle kullandırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Çağlayan, kredi programına başvuruların 26 Kasım 2008 Çarşamba günü başlayacağını kaydetti.



Çağlayan, bu programda, imalatçı esnaf ve sanatkar ile 2008 yılı Ekim ayı itibariyle çalışan sayısı 9'a kadar olan mikro ölçekli KOBİ'lere 25 bin YTL, pozitif ayrımcılık uygulayarak imalatçı kadın esnaf ve sanatkarlara ise 30 bin YTL kredi kullandıracaklarını söyledi.



KOBİ'lerde ise 2008 yılı Ekim ayı itibariyle 9'un üzerinde çalışanı olanlara, bu sayının üzerindeki çalışan başına 2 bin YTL artı kredi sağlanacağını ifade eden Çağlayan, söz konusu 2 bin YTL'nin 25 bin YTL'lik limitin üzerine ekleneceğini anlattı. Çağlayan, "Böylelikle, örneğin 35 çalışanı olan bir KOBİ, 9'a kadarki çalışanı için 25 bin YTL alacak, artı 26 çalışanı için de 52 bin YTL olmak üzere toplam 77 bin YTL kullanabilecektir" dedi.



Çağlayan, programda kullanılacak 50 milyon YTL'lik kaynağın KOSGEB tarafından karşılanacağını, faizinin de yine KOSGEB tarafından ödeneceğini bildirdi.



Üst limit 100 bin YTL



KOBİ'lere sağlanacak can suyu desteğinin üst limitinin ise 100 bin YTL olacağını belirten Çağlayan, bu programda kredi kullanacak olan esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ'lerin, krediyi, ilk 3 ayı ödemesiz, kalanı aylık eşit taksitler halinde olmak üzere toplam 12 ayda ödeyeceğini bildirdi.



Çağlayan, program kredisinin yüzde 20'sinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yüzde 20'sinin diğer kalkınmada öncelikli yörelerde ve yüzde 60'ının da normal yöre ve gelişmiş yörelerde bulunan esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ'lere kullandırılacağını vurguladı.



Başvurulara göre, bölgeler arasında limit kaydırmaları yapılabileceğine işaret eden Çağlayan, bu destek programından 10 binin üzerinde işletmenin yararlanmasını öngördüklerini ifade etti.



Bakan Çağlayan, teminat sorunu yaşayan esnaf ve sanatkarlarla KOBİ'lerin, sistem üzerinden Kredi Garanti Fonu'ndan destek alabileceklerini de kaydetti.



Kredi uygulamasına 7 bankanın katılacağını ifade eden Çağlayan, bu bankaların Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank, Şekerbank, Türkiye Ekonomi Bankası ve Fortisbank olarak belirlendiğini söyledi.



Dünyada ciddi manada bir likidite sorunu yaşanırken bankaların birbirleriyle yarışarak bu proje paketine katılmasının önemli olduğunu anlatan Çağlayan, bunu, özellikle KOBİ'lere, imalatçı esnaf ve sanatkarlara verdikleri değerin bir göstergesi olarak nitelendirdi.



Çağlayan, "Bu uygulamayla reel sektörün istihdam yaratma kabiliyetine ve kapasitesine göre bir destek modeli öngörülmüştür. Bu KOSGEB'de uygulanan ilk proje olma özelliğine sahiptir. Bu paket geçmişte uygulananlardan daha önemlidir. Finansman ve krediye ulaşmanın giderek zorlaştığı bir ortamda böyle bir uygulama bunun önemini ortaya koyuyor" diye konuştu.



"Türkiye’nin gerçek gündemi ekonomi"



KOSGEB'in destek tabanını genişletebilmek için çalışmalar yaptıklarını anımsatan Çağlayan, şöyle devam etti: "KOSGEB Kanunu'nda yapacağımız değişiklikle destek kapsamı imalatçı işletmelerden işletmelere taşınacak. Böylelikle KOSGEB, hem hizmet KOBİ'lerine esnaf ve sanatkara hem de hizmet ve ticaret alanında faaliyet gösteren KOBİ esnaf ve sanatkarlara destek verebilir bir yapıya dönüşecektir. Destek yönetmeliğinde yapacağımız değişiklikle de proje bazlı, bölgesel ve sektörel anlamda destekleme modelleri getireceğiz. Çünkü biz Türkiye'nin gerçek gündeminin ekonomi olduğunu biliyoruz. Esnaf ve sanatkarlar için de önemli açılımlar sağlayacağız. Bu çerçevede ferdi olmaktan çok işletme bazında olmaktan çok esnaf ve sanatkarlarımızın 2009 yılı itibariyle işbirliği, güçbirliği ve ortaklık esasları taşımak üzere birleşmelerine dönük yine sıfır faizli destek kredilerini 2009 yılında bir ilk olarak uygulamaya sokacağız."



Hazine'den KOSGEB'e sağlanan yardımın 2008 yılında 94.6 milyon YTL iken 2009 yılında bu rakamın 205,6 YTL'ye yükseltildiğini belirten Çağlayan, "KOSGEB'in 2008 yılında 222,3 milyon YTL olan bütçesi de yüzde 48'lik bir artışla 2009 yılında 329,3 milyon YTL'ye çıkartıldı. Bu bütçenin 245,8 milyon YTL'si destek ve kredilere ödenecektir. Yani 2009 yılında ayrılmış olan bu paylarla KOSGEB vasıtasıyla imalatçı esnaf ve sanatkarlara, hizmet sektörü ve KOBİ'lere 2009 yılında yaklaşık 1,5 milyar YTL'lik sıfır faizli kredi desteği sağlanmış olacaktır" şeklinde konuştu.



