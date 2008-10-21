KOBİ’ler faktoring şirketlerine yöneliyor

TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, küresel finans krizi nedeniyle bankalardan bekledikleri desteği göremeyen KOBİ'lerin faktoring şirketlerine yöneldiğini ifade ederek, bugünlerde kendilerine gelen müşteri sayısı ve finansman talebinde artış olduğunu, özellikle otomotiv yan sanayi, tekstil, gıda ve perakende sektörlerinden talep geldiğini bildirdi.



Çağatay Baydar, yaptığı açıklamada, 2008'in, dünyadaki tutsat krizi ve Türkiye'deki politik istikrarsızlık nedeniyle büyümenin düşeceği, enflasyonun artacağı ve kredi maliyetlerinin yükseleceği bir yıl olmaya aday olduğunu, ekonomideki riskler arttıkça kredi riskinin de yükseldiğini, bankalar ve faktoring şirketleri için "batık kredi-problemli kredi" miktarının çoğaldığını söyledi.



Baydar, "Üstüne üstlük kredilerin maliyeti de yükselmektedir. Tüm bu etkenleri üst üste koyduğunuz zaman reel sektör, faktoring ve finans sektörü için ortada parlak bir tablo yoktur. Bu dönemde faktoring şirketlerinin dikkat etmesi gereken en önemli nokta ise, kredi riski ve verimlilik olmalıdır" diye konuştu.



Özellikle düşük kar marjları ile çalışan büyük oyuncuların, kredi kayıpları yüzünden büyük hasarlar alabileceğine ve mali yapılarının bozulabileceğine işaret eden Baydar, faktoring sektörünün bugünlerde kredi açısından daha dikkatli çalışmak ve daha teminatlı olmak durumunda bulunduğunu kaydetti.



Küresel krizin bankaların likiditelerinde daha dikkatli, kredilerde ise daha ihtiyatlı ve teminatlı olmalarını gerektirdiğini, bu nedenle bankaların hem fiyat hem de teminat koşulları olarak daha ağır şartlar talep ettiğini belirten Baydar, şöyle devam etti:



"Bu da özellikle KOBİ'lerin krediye ulaşmasında sorun yaratıyor. Dolayısıyla bankalardan bekledikleri desteği göremeyen KOBİ'ler, faktoring şirketlerine geliyor. Biz bugünlerde bize gelen müşteri sayısında ve finansman talebinde bir artış görüyoruz. Özellikle otomotiv yan sanayi, tekstil, gıda ve perakende sektörlerinden talep geliyor. Faktoringde talebin hangi sektörden geldiği çok önemli olmuyor, alacağın kalitesi önemli oluyor."



Kâr marjlarından feragat eden KOBİ’ler



Çağatay Baydar, kredi maliyetlerinin bugünlerde arttığını, bunun da firmaların, özellikle KOBİ'lerin finansman giderlerini yükselttiğini ve daha verimli çalışmalarını gerektirdiğini belirterek, kar marjlarından feragat eden KOBİ'lerin artan finansman giderlerini karşılamakta zorlandığını, verimsizlik veya karsızlığın uzun vadede firmaların mali problem yaşama ihtimalini arttırdığını vurguladı.



Baydar, TEB Faktoring'in, ihracat, ithalat ve yurt içi faktoring ürünleri ile kurumsal, ticari firmalar ve KOBİ'lere hizmet vermeye, iş hacmini arttırmaya devam ettiğini, 2008 Haziran ayı cirolarının geçen yılın aynı dönemine göre yurt içinde yüzde 42 artışla 1 milyar 70 milyon YTL'ye ve ihracatta yüzde 53 artışla 331 milyon YTL'ye yükseldiğini bildirdi.



TEB Faktoring'in 2008 yılında iş hacmi toplamının 2,5 milyar doları geçmesinin beklendiğini ifade eden Baydar, 2007 yılı aralık ayı itibariyle 2 bin 548 olan müşteri sayısının 4 bine ulaştığını, bu yıl sonu itibariyle de müşteri sayısını 5 bine çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.



Şirketin 2007 yılı itibariyle KOBİ'lere, hatta KOBİ altı işletmelere yönelerek onların ihtiyaçları doğrultusunda ürünler hazırladığını anlatan Baydar, CEP FACTORİNG hizmeti ile KOBİ ve KOBİ altı şirketlerin kendilerine ulaşımını kolaylaştırmayı ve işlemlerini en hızlı şekilde sonuçlandırmayı amaçladıklarını, dünyada ve Türkiye'de "ilk kez" uygulanan bu ürününün piyasaya çıktığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördüğünü kaydetti.



Baydar, hizmete sundukları gezici araçlar (Mobil Ofis) ile faktoring hizmetini işletmelerin ayağına götürmeyi hedeflediklerini, ilk etapta ofis olarak dizayn edilen 4 adet araç ile küçük işletmelerin yoğun olarak bulunduğu sanayi sitelerinin ziyaret edilerek, faktoringin tanıtımının yapıldığını anlattı.



Önümüzdeki dönemde tam donanımlı olarak dizayn edilen mobil ofislerin sayısını artırarak Anadolu'da küçük işletmelerin olduğu sanayi sitelerinde faktoring hizmetini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Baydar, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya ve Gaziantep'te şubeleri bulunduğunu, önümüzdeki yıl bu şubelere yenilerinin ekleneceğini de söyledi.

