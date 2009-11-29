KOBİ'ler de kredi kartı mağduru

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, KOBİ'lerin de kredi kartı mağduru olduğunu belirterek, ''Çarşı pazarda alışverişin durma noktasına gelmesi sonucu zor günler geçiren KOBİ'lerin ayakta durmaya takati kalmadı'' dedi.

Özgenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de esnaf ve sanatkarların işlerinin diğer yıllara oranla düştüğünü belirterek, buna sebep olan unsurların başında küresel krizin ülkemizdeki esintilerin gözlendiğini, siyasi ve kaotik ortamın vatandaşın üzerindeki etkisinin de bu durumu artırdığını söyledi.

Yaşanan durgunluğun boyutlarının sıkıntılı bir sürece doğru gittiğini ve esnafın ''ödemelerimi yapamayacağım'' düşüncesiyle kaygısının giderek arttığını ifade eden Özgenç, şöyle konuştu:

''KOBİ'ler aldıkları kredileri ödeyemez hale gelmiş, bundan dolayı adliyelik olmuşlardır. KOBİ'ler, ürettikleri ürünleri, esnaf da dükkanına aldığı malları satamadığından dolayı zor günler geçirmektedir. Tüketim konusunda isteksiz olan vatandaşlar, egosunu tatmin etmek için çarşı pazar veya mağazaları dolaşmaktadır. Bu isteksizlikte halkın alım gücünün düşük olmasının da rolü büyüktür. Ama en önemlisi, ülke gündeminin suni gelişmeler ile sürekli gergin tutulmasıdır.

Çarşı pazarda alışverişin durma noktasına gelmesi sonucu KOBİ'lerin ayakta durmaya takati kalmamıştır. Artık buna 'dur' demenin zamanı geldi ve geçiyor.

Yaşanan sıkıntılardan en çok KOBİ'lerin etkilendiğinin en bariz örneği olarak son zamanlarda ödenmeyen çek ve senetlerle birlikte kredi kartlarıdır. Esnaf borcu borçla kapatmaya çalışıyor. Benzer durum vatandaş içinde geçerli. Her önüne gelene dağıtılan kredi kartlarının acı faturası şimdilerde ödeniyor.''

-YÜKSEK LİMİTLİ KREDİ KARTLARI-

''KOBİ'lerin önceki yıllarda işleri güzeldi, iyi de paralar kazanıp ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlıyorlardı'' ifadesini kullanan Özgenç, ''Şimdi ise zor durumu aşabilmek için 5 bin liradan başlayıp 20 bin TL'ye kadar ulaşan yüksek limitli kredi kartlarını kullanmak durumunda kalan KOBİ'lerin sahipleri ile esnaf önceki yıllardaki yatırımlarını paraya tevil edip içine düştüğü girdaptan kurtulmaya çalışıyor'' dedi.

Özgenç, KOBİ'lerin bu zor durumdan kurtarılması için daha büyük gayretler sarf edilmesi gerektiğini belirterek, ''Burada her ne kadar icranın başı hükümete görev düşüyorsa da muhalefet de halkı yakından ilgilendirmeyen siyasi konulara harcadıkları enerjilerini ekonomik konulara sarf etmelidir'' şeklinde konuştu.