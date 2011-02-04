-KOBİ'LER BORSAYA AÇILIYOR İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ''KOBİ'lerin halka arz çalışmaları, maliyet itibariyle diğer şirketlere göre yüzde 90 daha az olacak ve yüzde 10 maliyete KOSGEB olarak destek vermiş olacağız'' dedi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB) arasında yapılan işbirliği protokolünün imza töreninde konuşan Ergün, KOBİ'lerin sermaye piyasalarından daha iyi yararlanmaları için, ''İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği''nin, 18 Ağustos 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı. Ergün, Gelişen İşletmeler Piyasası'nın, büyüme potansiyeli gösteren ve düşük maliyetle fon ihtiyacını karşılamak isteyen işletmeler için ara bir piyasa olmasının beklendiğini kaydetti. Bu kapsamda, KOBİ'lerin sermaye piyasalarına girişini kolaylaştıracak yeni bir mevzuat öngörüldüğünü, maliyetlerin düşürülmesi ve sürecin sadeleştirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Ergün, şunları söyledi: ''Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem görecek KOBİ'lerin, zaman içinde gelişme göstermeleri ve belirli kriterleri sağlamaları halinde, İMKB Hisse Senetleri Piyasası'nda işlem görmeleri hedeflenmektedir. KOBİ'lerin halka açılmalarını teşvik etmek amacıyla, KOBİ'lerden alınan Sermaye Piyasası kayıt ücreti ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ücretleri, Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem görecek şirket payları için mevcut ücretlerin onda biri seviyesine çekilmiştir. Hatta 2012 sonuna kadar herhangi bir kayıt ücreti alınmayacaktır. Yani KOBİ'lerin halka arz çalışmaları, maliyet itibariyle diğer şirketlere göre yüzde 90 daha azalacak ve geri kalan yüzde 10 maliyete KOSGEB olarak destek vermiş olacağız. Liste ücretleri de, bu uygulamaya paralel şekilde onda bire çekilmiş, ilk üç yıl boyunca İMKB tarafından herhangi bir ücret alınmayacaktır.'' Bakan Ergün, bugün imzaladıkları protokolün, KOBİ'lerin halka açılmalarını daha fazla teşvik etmek için atılmış yeni ve bir önemli adım olduğunu ifade ederek, 2009 yılında KOSGEB Kanunu'nda yaptıkları değişiklikte, KOSGEB'in görev ve yetki alanına, KOBİ'lerin sermaye piyasalarından yararlanma imkanlarını artırmayı da dahil ettiklerini anlattı. Ergün, şunları söyledi: ''Bu çerçevede, KOSGEB, SPK, İMKB ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB) arasında bir işbirliği protokolü imzalanarak bir teşvik modeli geliştirmeye karar verdik. Böylece, İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem görmek üzere, KOBİ'lerin halka arza ilişkin ilk maliyetlerinin finansmanı, geri ödemesiz, hibe olarak KOSGEB tarafından sağlanacaktır. Destek oranı, İMKB, SPK ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ücretlerinde yüzde 100, Aracılık komisyonu, bağımsız denetim ücreti, Piyasa Danışmanı ücretinde ise yüzde 50 oranında olacaktır. KOBİ'lerin, Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmeye başlamalarını müteakip, yüzde 25'lik ilave destek sağlanacak ve destek oranı yüzde 75'e ulaşacaktır.'' KOSGEB'in destek modeli oluşturma çalışmalarının taslak olarak tamamlandığını bildiren Ergün, bu yeni destek modelini en kısa sürede uygulamaya geçireceklerini kaydetti.