KOBİ' ye teşvik geliyor

Aralık ayına kadar birleşen Küçük ve Orta Boy
İşletmelere (KOBİ) yüzde 5 oranında indirimli kurumlar vergisi teşviki
verilecek.
Resmi
Gazete'nin 5 Eylül tarihli sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararına
göre, 31 Aralık'a kadar yapılacak KOBİ birleşmelerinde, birleşme
nedeniyle infisah eden kurumun, birleşme tarihinde sona eren hesap
döneminde elde ettiği kazançlarından yüzde 5 oranında kurumlar vergisi
alınacak.
Karar
kapsamında, birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap
dönemi dahil olmak üzere, üç hesap döneminde elde ettiği kazançlarından
da yüzde 5 oranında kurumlar vergisi alınması öngörülüyor.