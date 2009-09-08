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Ekonomi

KOBİ' ye teşvik geliyor

Aralık ayına kadar birleşen Küçük ve Orta Boy İşletmelere (KOBİ) yüzde 5 oranında indirimli kurumlar vergisi teşviki verilecek.

08 Eylül 2009 03:00

Aralık ayına kadar birleşen Küçük ve Orta Boy İşletmelere (KOBİ) yüzde 5 oranında indirimli kurumlar vergisi teşviki verilecek.

Resmi Gazete'nin 5 Eylül tarihli sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, 31 Aralık'a kadar yapılacak KOBİ birleşmelerinde, birleşme nedeniyle infisah eden kurumun, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde elde ettiği kazançlarından yüzde 5 oranında kurumlar vergisi alınacak.

Karar kapsamında, birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere, üç hesap döneminde elde ettiği kazançlarından da yüzde 5 oranında kurumlar vergisi alınması öngörülüyor.

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