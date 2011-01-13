KOBİ, krediyle Mercedes mi aldı?

T24 - KOBİ kredilerinde yaşanan suistimaller Sanayi Bakanlığı'nı harekete geçirdi. İddialara göre bazı firma sahipleri faizini devletin ödediği krediyle Mercedes, hatta ev aldı. Oğlunu evlendiren bile var





KOBİ'lere verilen 4 milyar liralık rekor kredi suistimalleri beraberinde getirdi. Yapılan tespitlere göre işletme başına 40 bin ile 200 bin TL alan şirket sahiplerinden bazıları bu kredilerle Mercedes aldı, yurtdışına tatile gitti, hatta ev satın alıp oğlunu evlendirdi.Sabah gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Araştırmaya göre suistimaller kredi kullanan 70 bin KOBİ'nin yüzde 5'ini kapsıyor. Sanayi Bakanlığı hızlı davranıp duruma el koydu, firmalara sıkı takip başlatıldı. Bundan sonra faizini devletin ödediği kredi har vurup harman savrulamayacak. Harcamalar kalem kalem belgelenecek, projesini ispatlamayana para verilmeyecek.





PARA HEMEN VERİLDİ



Bankadan istediği krediyi anında alan firma sahiplerinin bir bölümü parayı şirketin gelişimine yönelik yatırımlara harcarken, bir kısmı ise kendi çıkarlarına kullandı. Bakanlığın ve KOSGEB yetkililerinin yaptığı tespitlere göre, işletme sahipleri bu parayla yeni araba, ev aldı, kimisi de oğlunu evlendirdi.





YENİ MODEL GELİYOR



Konuyla ilgili SABAH'a açıklama yapan Sanayi Bakanı Nihat Ergün KOSGEB'in tüm desteklerinin nasıl kullanıldığına dair çalışma başlattıklarını bildirdi. Buna göre öncelikle kredileri suistimal edenlerin tespiti yapılacak. Ardında bu işletmelere gerekli yaptırımlar gündeme gelecek. Bakanlık yeni model çerçevesinde tüm destekleri projeye bağlayacak. Projesi olmayan KOBİ, KOSGEB'in kapısından giremeyecek.







