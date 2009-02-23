‘KOBİ kredisi için bankalar destek vermeli’

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan tarafından ihracatçılara verileceği duyurulan krediye ilişkin, bankaların da kredinin hızlı ve etkin bir şekilde kullandırılması için üzerlerine düşeni yapacakları inancı taşıdığını bildirdi.Büyükekşi, yazılı açıklamasında, ihracatçılar olarak büyük çabalar sonucunda tırnaklarıyla kazandıkları pazarları, küresel ekonomik kriz nedeniyle kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.Kaybedilen pazarları yeniden elde etmenin hem çok zor hem de çok maliyetli olduğunu ifade eden Büyükekşi, buna tahammülleri olmadığını belirtti.Büyükekşi, açıklamasında şunları kaydetti:"TİM olarak krizin olumsuz etkilerinin asgari seviyede hissedilmesi için bir dizi çalışma ve önerilerimiz olmuştu. Bu dönemde işçi çıkarmayan işletmelerin desteklenmesi ve KOSGEB tarafından faizsiz veya çok düşük faizli ihracat desteği verilmesi taleplerimiz arasındaydı. Özellikle küçük işletmelerin, içinde bulundukları kısa dönemli darboğazı aşarak üretim ve ihracata devam edebilmeleri ve mevcut çalışanlarını koruyabilmeleri için böyle bir destek şarttı.Hem hükümet ile yaptığımız görüşmelerde hem de çeşitli platformlarda, ihracatçıların desteklenmesi için somut adımlar atılması gerektiğini ısrarla vurguladık. Firma başına 200 bin dolara kadar limitli, düşük komisyonlu ve 6 ay için 1,18 gibi düşük faizli bu desteğin, reel sektörümüze soluk aldırması açısından çok yararlı olacağını düşünüyoruz.Özverili ve titiz bir çalışmayla bize bu desteği sağlayan Sayın Bakanımız ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bankaların da bu kredinin hızlı ve etkin bir şekilde kullandırılması için üzerlerine düşeni yapacaklarına inanıyoruz. Ancak, üretim ve ihracatımızı şu an bulunduğu durumdan pozitife çevirmek muhakkak ki zaman alacak. Biz de ihracatçılar olarak hem pazarlarımızı korumak, hem de avantajlarımızı kullanarak krizi fırsata çevirerek yeni pazarlar kazanmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."