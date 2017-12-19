Kobe’nin onur gecesinde kazanan Warriors

Los Angeles Lakers, son şampiyon Golden State Warriors'ı ağırladığı maçın devre arasında, 20 sezon boyunca formasını giyen Kobe Bryant'ı onurlandırdı. Efsane basketbolcunun giydiği 8 ve 24 numaralı formalar, emekli edilerek Staples Center'a yerleştirildi.

Büyük heyecana sahne olan mücadele, 102-102'lik skorla uzatmaya gitti. Uzatmada oyuna ağırlığını koyan Kevin Durant, Warriors'ın sahadan 116-114 galip ayrılmasını sağladı.

Art arda 9. galibiyetini elde eden Warriors'ın yıldız oyuncusu Durant, 12'si uzatmada 36 sayı, 11 ribaunt, 8 asist ve 3 blok üretti. Klay Thompson 17 sayı, 10 ribaunt, Omri Casspi de 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Lakers'ta Kyle Kuzma 25 sayı, 6 ribaunt, Brandon Ingram 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Lonzo Ball 16 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Julius Randle 15 sayı, 11 ribauntla mücadele etse de galibiyete yetmedi.