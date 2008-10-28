Kobe'nin hayali Celtics





Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı Kobe Bryant, yeni sezon öncesi iddaalı açıklamalarda bulundu.



Bryant, bu sezon sadece finallere kalmak değil, aynı zamanda şampiyonluğu kazanmak istediğini söyledi.



Kendisine yöneltilen "Finallerde karşınızda hangi takımı görmek istersiniz?" şeklindeki bir soruya ise Kobe, "Tabii ki Boston'ı görmek isterim, eğer siz birine kaybederseniz ertesi gün tekrar onunla karşılaşmak istersiniz, ben kısa ve güçsüz oyuncularla değil, Amerikan Futbolu oyuncuları gibi güçlü olanlarla mücadele etmek isterim" dedi.



