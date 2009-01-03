Kobe ve Howard zirvede

Orlando Magic forması giyen Dwight Howard 2009 all-star oylamasının üçüncü geri dönüşü sonrasında 1 milyon 709 bin 88 oy ile basketbolseverlerin en çok oyunu alan isim olmayı sürdürdü.Los Angeles Lakers'tan Kobe Bryant ve Houston Rockets pivotu Yao Ming de Batı Konferansı'nda en çok oy toplayan isimler oldular.Phoenix'in ev sahipliği yapacağı 58. NBA All-Star maçı 15 Şubat Pazar'ı 16 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece TSİ saat 03:00'te oynanacak ve NTV ekranlarından canlı yayınlanacak.Oylamanın üçüncü geri dönüşüne göre eğer sıralama değişmezse Doğu Karması'nın ilk beşi Dwyane Wade, Allen Iverson, LeBron James, Kevin Garnett ve Dwight Howard'tan oluşacak.Batı Konferansı'nda ise Kobe Bryant, Tracy McGrady, Tim Duncan, Amare Stoudemire ve Yao Ming oylama sırası değişmezse All-Star maçında ilk beş çıkacak. Her iki konferansta pozisyonuna göre en çok oy alan ilk beş oyuncular ise şunlar:1. LeBron James (Clev) 1,521,2722. Kevin Garnett (Bos) 1,101,5413. Yi Jianlian (NJ) 959,3244. Chris Bosh (Tor) 601,2045. Paul Pierce (Bos) 387,1056. Hidayet Türkoğlu (Orl) 236,3601. Dwyane Wade (Mia) 1,473,2252. Allen Iverson (Det) 1,027,1533. Vince Carter (NJ) 708,6994. Ray Allen (Bos) 435,9455. Devin Harris (NJ) 359,4421. Dwight Howard (Orl) 1,709,0882. Samuel Dalembert (Phi) 239,0893. Rasheed Wallace (Det) 197,7854. Jermaine ONeal (Tor) 177,1215. Andrew Bogut (Mil) 151,0431. Tim Duncan (SA) 1,132,0952. Amare Stoudemire (Pho) 743,6393. Carmelo Anthony (Den) 725,4114. Dirk Nowitzki (Dal) 673,7205. Ron Artest (Hou) 662,5101. Kobe Bryant (LAL) 1,534,0202. Tracy McGrady (Hou) 961,8523. Chris Paul (NO) 867,8894. Manu Ginobili (SA) 500,1585. Tony Parker (SA) 459,7181. Yao Ming (Hou) 1,396,1262. Shaquille ONeal (Pho) 727,9753. Andrew Bynum (LAL) 294,3814. Mehmet Okur (Utah) 256,9025. Greg Oden (Por) 162,299