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Spor

Kobe ve Howard zirvede

NBA'de All-Star oylamalarında Doğu Konferansı'nda Dwight Howard, Batı Konferansı'nda ise Kobe Bryant ilk sırada yer alıyor.

03 Ocak 2009 02:00


NBA'de All-Star oylamalarında Doğu Konferansı'nda Dwight Howard, Batı Konferansı'nda ise Kobe Bryant ilk sırada yer alıyor.

Orlando Magic forması giyen Dwight Howard 2009 all-star oylamasının üçüncü geri dönüşü sonrasında 1 milyon 709 bin 88 oy ile basketbolseverlerin en çok oyunu alan isim olmayı sürdürdü.

Los Angeles Lakers'tan Kobe Bryant ve Houston Rockets pivotu Yao Ming de Batı Konferansı'nda en çok oy toplayan isimler oldular.



Phoenix'in ev sahipliği yapacağı 58. NBA All-Star maçı 15 Şubat Pazar'ı 16 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece TSİ saat 03:00'te oynanacak ve NTV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Oylamanın üçüncü geri dönüşüne göre eğer sıralama değişmezse Doğu Karması'nın ilk beşi Dwyane Wade, Allen Iverson, LeBron James, Kevin Garnett ve Dwight Howard'tan oluşacak.



Batı Konferansı'nda ise Kobe Bryant, Tracy McGrady, Tim Duncan, Amare Stoudemire ve Yao Ming oylama sırası değişmezse All-Star maçında ilk beş çıkacak. Her iki konferansta pozisyonuna göre en çok oy alan ilk beş oyuncular ise şunlar:

DOĞU KONFERANSI

FORVETLER OYUNCU OY

1. LeBron James (Clev) 1,521,272

2. Kevin Garnett (Bos) 1,101,541

3. Yi Jianlian (NJ) 959,324

4. Chris Bosh (Tor) 601,204

5. Paul Pierce (Bos) 387,105

6. Hidayet Türkoğlu (Orl) 236,360



GUARDLAR OYUNCU OY

1. Dwyane Wade (Mia) 1,473,225

2. Allen Iverson (Det) 1,027,153

3. Vince Carter (NJ) 708,699

4. Ray Allen (Bos) 435,945

5. Devin Harris (NJ) 359,442



PİVOTLAR OYUNCU OY

1. Dwight Howard (Orl) 1,709,088

2. Samuel Dalembert (Phi) 239,089

3. Rasheed Wallace (Det) 197,785

4. Jermaine ONeal (Tor) 177,121

5. Andrew Bogut (Mil) 151,043



BATI KONFERANSI

FORVETLER OYUNCU OY

1. Tim Duncan (SA) 1,132,095

2. Amare Stoudemire (Pho) 743,639

3. Carmelo Anthony (Den) 725,411

4. Dirk Nowitzki (Dal) 673,720

5. Ron Artest (Hou) 662,510



GUARDLAR OYUNCU OY

1. Kobe Bryant (LAL) 1,534,020

2. Tracy McGrady (Hou) 961,852

3. Chris Paul (NO) 867,889

4. Manu Ginobili (SA) 500,158

5. Tony Parker (SA) 459,718



PİVOTLAR OYUNCU OY

1. Yao Ming (Hou) 1,396,126

2. Shaquille ONeal (Pho) 727,975

3. Andrew Bynum (LAL) 294,381

4. Mehmet Okur (Utah) 256,902

5. Greg Oden (Por) 162,299

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