Kobe sakatlandı!..



NBA'de takımların hazırlık maçları, Salı gecesi oynanan mücadelelerle devam etti.



Geçtiğimiz sezonun NBA finalisti Los Angeles Lakers, Kaliforniya San Diego Sports Arena'da Larry Brown yönetimindeki Charlotte Bobcats ile karşılaştı. Lakers, son çeyreğe yenik girdiği maçı 102-98 kazanırken takımın süper yıldızı Kobe Bryant'ın ikinci çeyrekte sakatlanarak oyunu terketmesi moralleri bozdu.



Lakers'a galibiyeti, Jordan Farmar (17 sayı, 4 asist), Andrew Bynum (16 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 blok) ve Trevor Ariza (14 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalma) getirirken Bobcats'in en etkili isimleri 16'şar sayı kaydeden Gerald Wallace ve Jason Richardson oldu.



Bir pozisyon esnasında takım arkadaşı Josh Powell ile diz dize çarpışan Kobe'nin sağ dizinden sakatlanarak maçı tamamladığı ve kesin durumunun, yapılacak testlerden sonra belirleneceği açıklandı.



NBA'de Salı gecesi oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı;



Cleveland 91

Philadelphia 83



Memphis 85

Miami 102



Boston 101

New York 90



Indiana 96

New Orleans 101



Chicago 109

Dallas 105



Denver 105

Toronto 94



Phoenix 86

LA Clippers 69



