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Spor

Kobe sakatlandı!..

Geçtiğimiz sezonun NBA finalisti Los Angeles Lakers, Kaliforniya San Diego Sports Arena'da Larry Brown yönetimindeki Charlotte Bobcats ile karşılaştı.

22 Ekim 2008 03:00


NBA'de takımların hazırlık maçları, Salı gecesi oynanan mücadelelerle devam etti.

Geçtiğimiz sezonun NBA finalisti Los Angeles Lakers, Kaliforniya San Diego Sports Arena'da Larry Brown yönetimindeki Charlotte Bobcats ile karşılaştı. Lakers, son çeyreğe yenik girdiği maçı 102-98 kazanırken takımın süper yıldızı Kobe Bryant'ın ikinci çeyrekte sakatlanarak oyunu terketmesi moralleri bozdu.

Lakers'a galibiyeti, Jordan Farmar (17 sayı, 4 asist), Andrew Bynum (16 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 blok) ve Trevor Ariza (14 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalma) getirirken Bobcats'in en etkili isimleri 16'şar sayı kaydeden Gerald Wallace ve Jason Richardson oldu.

Bir pozisyon esnasında takım arkadaşı Josh Powell ile diz dize çarpışan Kobe'nin sağ dizinden sakatlanarak maçı tamamladığı ve kesin durumunun, yapılacak testlerden sonra belirleneceği açıklandı.

NBA'de Salı gecesi oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı;

Cleveland 91
Philadelphia 83

Memphis 85
Miami 102

Boston 101
New York 90

Indiana 96
New Orleans 101

Chicago 109
Dallas 105

Denver 105
Toronto 94

Phoenix 86
LA Clippers 69

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