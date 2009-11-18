Kobe rekora doymuyor!

T24 - NBA'de Los Angeles Lakers evinde Detroit Pistons'u 106-93 mağlup etti. Yıldız oyuncu Kobe Bryant, bu sezon 4'üncü, kariyerinde 100. kez 40 sayı barajını geçti.



Hidayet Türkoğlu’nun kalçasındaki sakatlığı sebebiyle oynamadığı karşılaşmada Toronto Raptors, deplasmanda Denver Nuggets’a farklı mağlup oldu. Denver’ın 130-112 kazandığı maçta Carmelo Anthony 32 sayı-5 asistle mücadele ederken, kenardan gelen JR Smith 29 sayı üretti. Toronto’da Chris Bosh 13 sayı-14 ribaund kaydederken, çaylak oyuncu DeMar DeRozan 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.



Kobe Bryant’ın kariyerinde 100. kez 40 sayı barajını geçtiği maçta Los Angeles Lakers, iki maçlık mağlubiyet serisine Detroit Pistons karşısında son verdi.



Staples Center’da oynanan karşılaşmayı 106-93 kazanan Lakers’ta Andrew Bynum 17 sayı-12 ribaund ile double double yaparken, Kobe Bryant da 40 sayı-5 ribaund-5 asistle oynadı.



Lakers’ın farkı bir ara 28 sayıya kadar çıkardığı maçta Detroit’in oyun kurucusu Will Bynum ise 24 sayı üretti.



Kobe, kariyerinde 100. kez 40 sayı barajını geçerken, NBA tarihindeki yerini de sağlamlaştırdı. Zira NBA tarihinde yalnızca iki oyuncu Bryant’ten daha fazla 40 sayılık performansa sahip. Wilt Chamberlain 217, Michael Jordan ise 173 kez 40 sayı barajını geçti.



NBA’de geçtiğimiz sezonun en kötü takımlarından birisi olan Oklahoma City Thunder, bu sezonki altıncı galibiyetini Miami Heat karşısında aldı. Deplasmanda Miami’yi 100-87 mağlup eden Thunder’da Kevin Durant 32 sayı-9 ribaund-5 asist, Russell Westbrook ise 24 sayı-7 asistle mücadele etti.



Geçtiğimiz sezon altıncı galibiyetini 38. maçında alabilen Oklahoma, bu sezon 11 maçta aynı galibiyet oranına ulaştı.



Miami’de Dwyane Wade 22 sayı kaydederken, Jermaine O’Neal 19 sayı-10 ribaund üretti.

